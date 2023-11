Feest in WZV Meunyckenhof voor honderdste verjaardag van René Eeckloo

In woonzorgcentrum Meunyckenhof was het maandag 20 november feest, want één van de bewoners werd die dag honderd jaar. Voor René Eeckloo, die sinds het begin van dit jaar in het WZC verblijft, was het uiteraard een bijzondere dag die hij samen met zijn twee kinderen, vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen bewust meemaakte.

De kamer van de eeuweling was mooi versierd met tientallen wenskaarten, die door het personeel van Meunyckenhof allemaal werden voorgelezen. “Mijn vrouw stuurde via sociale media een bericht om mijn vader te verrassen met een verjaardagskaart”, vertelt Willy Eeckloo (66), jongste zoon van de honderdjarige. “Ik denk dat er wel een honderdtal kaartjes aan de muur hingen en dat deed mijn vader duidelijk plezier.”

René Eeckloo zag een eeuw geleden het levenslicht in Torhout als jongste van een gezin met zes jongens en twee meisjes. Hij was vele jaren getrouwd met Yvonne Vannieuwenhuyse die in 2001 overleed en woonde altijd met zijn vrouw en twee kinderen in Koekelare. “Mijn vader was niet bang om te werken en heeft eigenlijk een beetje van alles gedaan in zijn leven. Mijn ouders woonden een hele tijd op de markt van Koekelare in een beenhouwerij, die tevens ook café was. Hij ging ook slachten en vleeswaren bereiden aan huis. Hij werkte daarnaast ook nog in een vlasbedrijf en was zelfs een tijdje groentekweker. Ik denk niet dat hij zich ooit verveeld heeft.”

“Papa was moe, maar ik zag dat hij genoot van de belangstelling”

Het zag er even naar uit dat het feest voor de eeuweling moest uitgesteld worden, maar uiteindelijk kon de burgemeester maandag toch langskomen om René Eeckloo te feliciteren met zijn 100ste verjaardag. “Vader sukkelt al een tijdje met een infectie en moet antibiotica nemen. Hij gaat er de laatste weken wat op achteruit, maar ik ben blij dat het feest maandag zoals gepland kon doorgaan. Hij was moe, maar ik zag dat hij genoot van de belangstelling”, aldus Willy Eeckloo.

René Eeckloo is duidelijk iemand die niet veeleisend is, want als feestmaaltijd voor zijn honderdste verjaardag was hij tevreden met een bord karnemelkpap. (PDC)