Feest in woonzorgcentrum Godelieve in Gistel: Remi is 102 jaar

Familie van Remi Vansteelandt kwam woensdagmiddag samen voor een gezellig feestje. Remi Vansteelandt mocht namelijk 102 kaarsjes uitblazen.

Remi Vansteelandt is net als zijn echtgenote, wijlen Maria Deketelaere, afkomstig uit Torhout. Hij was zijn hele carrière lang actief als elektromecanicien bij de spoorwegen, zij zorgde prima voor het huishouden. Het koppel vestigde zich na een korte periode in Aartrijke in de Gistelse Pieter Bortierlaan, waar ze zo’n zeventig jaar zouden wonen. In totaal zetten Maria en Remi vijf kinderen op de wereld: Jozef, Ria, Trees, Lieve en Geert. Zij zorgden op hun beurt voor elf kleinkinderen en nog eens negentien achterkleinkinderen.

Goed eten

“Mama overleed ongeveer tien jaar terug, toen ze negentig jaar was. Net als papa nu kampte ze met dementie”, vertelt zoon Jozef. “Papa kreeg in het AZ Damiaan goede zorgen en verhuisde vervolgens naar woonzorgcentrum Godelieve. Daar woont hij nu zo’n vier jaar. Los van de dementie stelt hij het zeer goed. Papa kan nog altijd goed eten. Hij zou er zelfs in slagen om het overschotje op te eten van de persoon naast hem aan tafel.”

De 102de verjaardag werd met de familie gevierd. “Een gezellig samenzijn met onder meer ook de zus van Remi – die ook al in de negentig is – en tantes langs mama’s kant. Deze verjaardag is ook een leuke gelegenheid om nog eens bij te praten.”