Feest in woon-zorgcentrum Riethove Oudenburg voor 100-jarige Bertha Nyssen

Vrijdag mocht Bertha Nyssen uit Oudenburg haar 100ste verjaardag vieren. Ze deed dat omringd door haar dochter Josiane, klein- en achterkleinkinderen, burgemeester Anthony Dumarey, de schepenen Romina Vanhooren en Gino Dumon en gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert.

Bertha Nyssen was getrouwd met Robert Lagast die in 2019 overleed. Ze kregen drie dochters: Josiane, Rita en Martine (+). Intussen zijn er met Stefanie, Wendy en Davy drie kleinkinderen. En de 100-jarige mag zich ook overgrootmoeder noemen van Sam, Saar, Pauline, Louise, Nelle en Hasse.

Eigen groenten

Bertha en haar echtgenoot, die vloerlegger was, woonden vele jaren in de Zeeweg 39. Daar runde de eeuwelinge met veel liefde haar huishouden en stond ze in voor de opvoeding van haar kinderen.

“Oma en opa hadden een grote tuin waar ze hun eigen groenten kweekten. Ik herinner me nog hoe ze vele kilo’s boontjes schoonmaakte, met aan elke kant een emmer naast zich, om ze dan in te leggen”, vertelt kleindochter Wendy die tot haar 12 jaar vooral bij haar grootouders woonde.

Royaal vieruurtje

“Mama heeft altijd de kleinkinderen opgevangen na school”, vult dochter Josiane aan. “Toen we van school thuiskwamen, stond altijd een royaal vieruurtje klaar”, aldus nog Wendy.

Kleindochter Stefanie heeft vooral herinneringen aan de spaghetti van oma: “Die maakte ze klaar met ketchup.”

Bertha Nyssen woont al zeven jaar in Riethove en wordt daar met warmte omringd door het personeel.