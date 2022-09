Feest in Hollebeke van 9 tot 12 september

Het Feestcomité heeft opnieuw een leuk kermisprogramma uitgewerkt. Vaste klassiekers, zoals de kattenworp, de rustige sfeer overdag en de zwoele sfeer ’s avonds blijven behouden.

Vrijdag 9 september om 20 uur vindt de openingsreceptie plaats in de feesttent met om 20 uur een optreden van ‘De Kemels’. Aansluitend wordt muziek gedraaid door de plaatselijke dj Jellis_H. “Op zaterdag 10 september wordt het dorpsplein van 12 tot 20 uur verkeersvrij gemaakt”, vertelt voorzitter Peter Verstraete.

Autozoektocht

“Om 12.30 uur organiseren wij voor de zevende keer een autozoektocht voor retro en moderne wagens met opdrachten en zoekertjes. Een ideaal familieuitstapje met een leuke prijzenpot. Om 13.30 uur organiseren wij een wandelzoektocht langs rustige wegen. Om 20 uur treedt de coverband ‘Tom de bie en de imkers’ op. Aansluitend is er kermisfuif met dj Jellis_H.”

“Kermiszondag 11 september start om 8.30 uur met een rondrit voor motorrijders. Om 8.30 uur is er rondrit voor koersduivels en eveneens om 8.30 uur zijn we aan de tiende editie van ‘Hollebeke-Verreweg-Hollebeke’ toe, een groepsrit voor licht geoefende liefhebbers. Om 8.45 uur vindt een familiefietstocht van 30 km plaats, onder leiding van Marvin Odent. Om 10 uur luistert Chorus de eucharistieviering op en om 11 uur is er een aperitiefconcert met Jack en zijn zangers. Vanaf 12.30 uur is er kermisdiner met barbecue, koude groenten en aardappeltjes.” Inschrijven bij Valère Elslander (057 20 41 55), Joeri Raeckelboom (0496 31 00 30) of via feestkomiteit.hollebeke@hollebeke.be.

“Zondag blijven we nog wat in de sfeer met om 15 uur een kubbtornooi”, vervolgt Peter Verstraete. “Om 17.15 uur start een wandelconcert door de fanfare uit Mesen met om 18 uur een bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden. Om 18.30 uur zorgt de Ieperse stadsnar voor de 29ste kattenworp, vanaf 19 uur optreden van ‘Ten Square Feet Band’ en om 20.30 uur afsluit van de kermis en laatste tap.”

“Het goed gevulde programma krijgt een vervolg om maandag 12 september met om 14 uur kindernamiddag met Christoon Tovershow, om 16 uur kinderzegening en dagschotels aan 1 euro. Om 18 uur jaargetijde voor de overleden parochianen met uitreiking van gedachteniskaartjes. Woensdag 14 september om 14 uur kermiskaarting en petanque voor alle gepensioneerden van Hollebeke en vrijdag 16 september om 18 uur prijskaarting ten voordele van de 4-plakkers.”