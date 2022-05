Feest in Hof Demeersseman met alle bewoners, personeel en familie

Vrijdag 13 mei was een drukke dag in het woonzorgcentrum Hof Demeersseman. De directie had die dag uitgekozen om er een feest van te maken voor alle bewoners, personeel en al hun familieleden.

Heel de dag stond dan ook in het teken van het feest. De Directie pakte uit met een speciaal voor de gelegenheid gebrouwen tripel ’t Meersmanneke, gebrouwen door de lokale brouwerij Strubbe.

Er waren rondleidingen mogelijk en er werd aan de kinderen gedacht. Zij konden zich uitleven op een springkasteel en proeven van ambachtelijke ijsjes en pannenkoeken. Kinderen die dat wilden konden zich laten schminken of een glittertattoo laten zetten. Om af te sluiten was er ’s avonds een BBQ. Iedereen was het erover eens: het initiatief is voor herhaling vatbaar is.