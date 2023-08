Feest- en jaarmarkt met parking op gewezen Dadipark: “Nonkel Jef komt terug”

Hemelvaart 15 augustus is traditioneel een zalige hoogdag voor het bedevaartoord Dadizele. Komende dinsdag wordt alvast weer veel volk verwacht op de jaarlijkse feest- en avondmarkt. “We verwachten 120 marktkramers en voorzien dit keer een aantal mobiele acts”, zegt voorzitter Rik Knockaert van Dadizele Onderneemt. “Na het succes van vorig jaar komt Nonkel Jef terug.”

)

De feest- en avondmarkt was lang een organisatie van het toenmalig NCMV, later Unizo. Tot ze de handdoek gooiden. “In 2018 namen we de organisatie over”, zegt Rik. “Door corona was er drie jaar geleden niks. Het wordt nu dus de vijfde keer dat we de feest- en jaarmarkt organiseren. Het belangrijkste is goed weer.”

“In ons bestuur zijn we met 14, waarvan 4 vrouwen. We zijn opgesplitst in werkgroepjes: animatie, rommelmarkt, pers, logistiek, administratie, feestelijkheden. Dat valt heel goed mee.”

Het begint al heel vroeg met vanaf 5.30 uur de rommelmarkt. Vorig weekend was er al 330 strekkende meter verkocht. “Iets minder dan dezelfde periode vorig jaar maar dat komt door het weer, veel mensen wachten af”, aldus verantwoordelijke Jos Dupont. In de monumentale basiliek is er om 10 uur een eucharistieviering, opgeluisterd door het koninklijk koor Cantabile.

Daiseltrappers

“In stoet gaat het nadien naar het gemeentelijk domein ’t Torreke”, zegt Rik Knockaert. “We worden begeleid door de fanfare Ridder Jan en de Belleman van Gent. Tot de Orde van de Gheselle van de Pompe wordt dit keer wielertoeristenclub De Daiseltrappers opgenomen. Net zoals vorig jaar kiezen we dus opnieuw voor een vereniging. De Daiseltrappers bestaan 50 jaar en dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan.”

Stephanie Devolder en voor de eerste keer Thomas Paret brengen samen een humoristische sketch over allerhande markante gebeurtenissen in Daisel. “Er zullen allerlei proevertjes zijn”, aldus de voorzitter. “Zoals natuurlijk de Pompeschitterstaart. De Kaasmakerij van Passendale tekent present en slager Jari presenteert een nieuwe soort salami.”

Dadizele Onderneemt investeerde in nieuwe borden langs de straten en invalswegen, en een nieuwe geluidsinstallatie. “Vroeger huurden we die”, zegt Rik. “We lieten ook nieuwe borden maken. ’t Torreke zal ook feestelijk bevlagd zijn, in wit en blauw.”

Bloemenwagen

Stephanie Devolder ontfermt zich over de straatanimatie. “In de namiddag voorzien we heel wat animatie en we deden hiervoor speciale inspanningen. We hebben drie verschillende acts”, overloopt Stephanie. “Clown Arjoentje mag voor eigen volk uiteraard niet ontbreken. Hij blaast zeepbellen.”

“Vive la Fleur komt met een prachtige en imposante bloemenwagen. Fris en fruitig bloeiend, worden de mensen begroet met hun zonnige lach. Deze vrolijke flora’s vullen het straatbeeld met prachtige muziek en liedjes door de bloemenprinses. En dan is er ook nog strak in zijn pak Corneel de kaartjesknipper.”

Door de wegwerkzaamheden en rioleringswerken in de Kleppestraat is er dit keer extra aandacht voor de mobiliteit. “We mogen op het gewezen Dadipark de parking gebruiken, goed voor 600 auto’s”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). “Dat lukte dankzij de goede verstandhouding met Floralux.”

In totaal nemen er 28 handelaars, horecazaken en verenigingen deel. “Te benadrukken is ook de goede samenwerking met de marktkramersvereniging Davovan”, besluit Rik. (Erik De Block)