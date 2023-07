Federale regering beslist: ook andere locaties voor helihaven op luchthaven Oostende worden onderzocht

De federale beslissing besliste donderdag om ook andere mogelijke locaties voor de nieuwe helihaven te bekijken op de luchthaven van Oostende dan de locatie die aanvankelijk voorzien was. Daartegen was protest gerezen omdat die zich dicht bij een woonbuurt bevindt.

De NH90-reddingshelikopters verhuizen van de Luchtmachtbasis Koksijde naar de luchthaven van Oostende, zo is al langer bekend. Vooruit Oostende klaagde onlangs aan dat maar naar één locatie gekeken werd, en dat is Apron 3 ofwel de parking vlak aan de Nieuwpoortsesteenweg, vlakbij de huizen van Raversijde. Er was onrust ontstaan over mogelijke lawaaihinder voor de bewoners.

In juni ijverde Vooruit er op de gemeenteraad voor om ook andere locaties op de luchthaven te onderzoeken. Vooruit-kopman John Crombez stelde toen dat hij zelf bij de federale overheid tussenbeide was gekomen met de vraag om ook andere locaties te onderzoeken. Ook een locatie achter de winkels van de Torhoutsesteenweg of aan de andere kant van de landingsbaan, meer naar Mariakerke toe, zou tot de mogelijkheden behoren.

Geen vertraging

Ook het stadsbestuur toonde zich toen bezorgd over de locatie, maar stelde dat er sowieso nog een milieueffectenrapport met inbreng van de omwonenden zou worden opgemaakt. Hoe dan ook, de federale regering besliste donderdag om inderdaad ook de andere opties te onderzoeken. Deze beslissing zou geen vertraging opleveren voor de verhuizing, maar wel een meerkost betekenen vanwege de extra geluidsstudies.