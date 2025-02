Federale politie vraagt toeschouwers bij start wielerseizoen parcours niet over te steken

De federale politie roept vrijdag, in samenwerking met Belgian Cycling, toeschouwers van de wielerwedstrijden op om het parcours niet over te steken. Dat doet ze aan de vooravond van het Belgische wielervoorjaar, zaterdag vindt de wedstrijd Omloop het Nieuwsblad plaats en zondag is er Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Steek niet over tussen de rode en de groene vlag”, aldus de politie. “De rode vlag op het openingsvoertuig duidt het begin van de koerskaravaan aan, de groene vlag betekent het einde ervan.”

Daarbij geeft de federale politie ook enkele richtlijnen mee. Zo wordt het publiek gevraagd om de aanwijzingen van politie en signaalgevers altijd te respecteren, om niet op het parcours te lopen om een weggegooide drinkbus op te rapen en om niet te leunen over de afsluitingen om een selfie te nemen of om met vlaggen of spandoeken te zwaaien.

De federale politie zit sinds 2022 samen met Belgian Cycling voor een ‘Nationaal Veiligheidsoverleg Wielerwedstrijden’. Het overleg vindt plaats om concrete afspraken te maken om wielerwedstrijden veiliger te laten verlopen voor het publiek, de wielrenners en mensen in de wielerkaravaan. Op het recentste overleg concludeerden beide partijen dat toeschouwers bij wielerwedstrijden nog te vaak het parcours oversteken wanneer dat eigenlijk niet veilig kan.

Aan andere weggebruikers wordt ook gevraagd om zo veel mogelijk plaats te maken als ze een groep wielrenners naderen.