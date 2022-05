Parket vervolgt vijf personen uit Guatemala, veertig jaar na de moord op missionaris Serge Berten uit Menen

Het federaal parket vervolgt vijf personen voor de dood van drie Belgische missionarissen in Guatemala, in de jaren 80 van de vorige eeuw. Bij de drie slachtoffers zat onder andere Serge Berten uit Menen. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Het dossier is dinsdag behandeld door de Brusselse raadkamer, die op 14 juni zal beslissen of de vijf verdachten moeten doorverwezen worden naar het hof van assisen. De nabestaanden rekenen nog altijd op gerechtigheid. “Misdaden tegen de mensheid verjaren nooit: niet in België, niet in Guatemala”, klinkt het.

De drie slachtoffers, Walter Voordeckers uit Turnhout, Serge Berten uit Menen en Ward Capiau uit Brakel, waren als missionarissen naar Guatemala vertrokken. Begin de jaren 80 woedde in het Midden-Amerikaanse land een bloedige burgeroorlog, waarbij het dictatoriale regime guerrilla- en verzetsbewegingen probeerde uit te roeien. De drie Belgische missionarissen kozen de kant van de lokale en inheemse bevolking en werden respectievelijk in 1980, 1981 en 1982 uit de weg geruimd.

“De vraag is altijd geweest wie daartoe de opdracht gaf, wie aan de spreekwoordelijke ‘knoppen’ zat”, zegt Carlos Colson, die spreekt namens de nabestaanden die zich burgerlijke partij hebben gesteld. “Pogingen om een klacht in te dienen in Guatemala leverden bitter weinig op. In 1997, onder impuls van het Serge Berten comité, zijn de families van Belgische missionarissen met sympathisanten naar Guatemala vertrokken, om meer te vernemen over hun familieleden. Vele overheidsinstellingen werden bezocht, maar het werd snel duidelijk dat er weinig waarheid te vinden was.”

Daarom stapten de families Voordeckers en Berten naar het Belgisch gerecht. Misdaden tegen de mensheid die in een ander land gepleegd zijn, kunnen sinds 1999 namelijk ook in België worden vervolgd. De familie van Ward Capiau sloot zich aan bij de vraag naar een gerechtelijk onderzoek, net als de congregatie van Scheut.

Vier onderzoeksrechters volgden elkaar op in het dossier, en in 2006 trokken Belgische speurders naar Guatemala. Nadien volgden nog verschillende rechtshulpverzoeken, maar in het voorjaar van 2022 was het dossier dan toch rond.

Geen identificatie

Volgens het federaal parket konden de personen die de drie missionarissen om het leven gebracht hadden, nooit geïdentificeerd worden, maar wel acht hogere verantwoordelijken. Van die acht zijn er weliswaar al drie overleden, zodat nog slechts vijf personen vervolgd worden. Volgens verschillende media gaat het onder meer om de toenmalige ministers van Justitie en Binnenlandse zaken, en om de toenmalige regionale chef van de politie en diens adjunct.

“Met hun klacht willen de families dat de daders ter verantwoording worden geroepen”, zegt Carlos Colson. “Maar met dit initiatief wensen zij ook hun solidariteit te betonen met de tienduizenden Guatemalteekse slachtoffers die vielen tijdens de burgeroorlog en in de periode erna. Deze zaak is een gelegenheid voor de Belgische families om een pijnlijke bladzijde om te slaan, voor de Guatemalteken om hen te laten zien dat ze niet alleen staan in hun leed en verdriet en hun strijd naar waarheid en gerechtigheid. En voor de dictators en tirannen om zich te realiseren dat ze niet ongenaakbaar zijn en dat ze – al is het jaren later – toch tot verantwoording worden geroepen. Deze boodschap is brandend actueel, tegen de achtegrond van de gewapende conflicten in Syrië, Jemen en Oekraïne.” (Belga)