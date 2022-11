Fedasil opent tijdelijke centra in Bredene en Theux

In het jeugdcentrum De Horizon in Bredene is woensdag een eerste groep van 46 asielzoekers aangekomen. Net zoals tijdens de asielcrisissen van 2015 en 2019 zal het centrum tijdens de wintermaanden gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers. Dat maakt Fedasil donderdag bekend. Ook in Theux (provincie Luik) is een tijdelijk centrum geopend, op de camping Polleur. Met deze centra wil Fedasil de opvangcapaciteit van het opvangnetwerk vergroten.

De Horizon in Bredene, een centrum voor zeeklassen, zal tot maart volgend jaar dienstdoen als opvangcentrum. Het voorziet niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), maar de asielzoekers krijgen er ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum activiteiten om hen een zinvolle dagbesteding te bieden.

Vacatures

Een twintigtal personeelsleden staan in voor de goede werking van het centrum. Er staan nog vacatures open voor het opvangcentrum in Bredene.

In Theux zijn 51 mensen, 50 mensen die deel uitmaken van een gezin en een alleenstaande vrouw, woensdag aangekomen. Ze komen uit dertien verschillende landen. De capaciteit in Theux bedraagt 250 plaatsen, en het centrum zal tot april volgend jaar ingezet worden. In 2019 en 2021 maakte Fedasil al gebruik van de camping in Theux.

Jabbeke

Fedasil bereidt intussen de opening voor van een ander centrum, in Verviers. Via het Nationaal Crisiscentrum worden ook noodplaatsen voorbereid in Jabbeke en Glaaien (Glons).

Momenteel telt het Belgische opvangnetwerk 31.700 opvangplaatsen, verdeeld over ongeveer 90 centra, of 3.500 plaatsen meer dan vorig jaar.