Fedasil Koksijde organiseert ‘meet and greet’ tussen werkgevers en werknemers

Fedasil Koksijde organiseert op woensdag 15 maart een jobdag. Een 20-tal werkgevers uit de nabije omgeving van het centrum stellen er hun vacatures open voor de verblijvers.

De deelnemende werkgevers zijn: Accent Veurne, Axintor, i-mens, Carrefour, Travi, Kringwinkel West, McDonald’s, Burger King, DUCO, Modern Shop Nieuwpoort, Plopsaland, woonzorgcentrum Dunecluze, ’t Liefoord Koksijde, De barkentijn, Price & quality group, Samen Onder 1 Dak en De Brabandere. Vzw Vlucht Vooruit bereidde samen met de bewoners hun cv voor. Ze zijn samen met de organisaties Jobroad en Vdab ook aanwezig op de jobdag als ondersteuning bij praktische vragen.

De meet and greet tussen werkgevers en werknemers staat gepland tussen 14.30 en 18.30 uur in het restaurant van het opvangcentrum in Koksijde. Los van de jobdag is Fedasil Koksijde nog steeds vragende partij voor openstaande vacatures. (DM)