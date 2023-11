Fedasil Clep is op zoek naar vrijwilligers

In het voormalige rusthuis Clep worden door medewerkers van Fedasil erkende asielzoekers begeleid naar een zelfstandig leven in België. Clep telt momenteel 89 bewoners, waarvan 28 minderjarigen. Helpende handen zijn er altijd welkom. Fedasil lanceert een warme oproep naar vrijwilligers.

Het imposante voormalige rusthuis Clep naast de N8 is eigendom van de gemeente Alveringem. Sinds 1 augustus is Clep een hervestigingscentrum voor uitsluitend erkende vluchtelingen. Ze worden door een equipe van medewerkers begeleid om in België een zelfstandig leven uit te bouwen. Om de hele werking een extra duwtje te geven, is er nu een oproep naar vrijwilligers.

Fietsen herstellen

“Wij zouden inderdaad graag vrijwilligers aantrekken”, zegt adjunct-directeur Leonie Devos. “Om Nederlandse, Franse of Engelse les te geven, voor animatie te zorgen of om tijdens weekends iets met de kinderen of jongeren te doen. Elke vrijwilliger kan zelf aangeven wat hij of zij voor ogen heeft en nadien bekijken we de mogelijkheden. Momenteel hebben wij een zestal mensen. Ze doen een beetje van alles: hulp in de vestiaire, Nederlandse les geven, zich bezighouden met de kinderen, gedoneerde fietsen herstellen enzovoort. Ze zijn een echte meerwaarde!”

Veerle Meganck (67) uit Menen is een van die vrijwilligers. Ze komt regelmatig naar Clep om er enkele uurtjes Nederlands te geven.

“Ik ben leerkracht LO van opleiding”, vertelt Veerle.

“Een vriendin van mijn dochter werkt in Clep en via deze weg werd ik gevraagd. Ik heb toegezegd voor een paar uurtjes per week. De eerste drie jaar van mijn leven heb ik in Afrika gewoond en het voelt goed om deze mensen vooruit te helpen.”

“Uiteraard is het een uitdaging om Nederlands te leren aan mensen die geen Nederlands spreken. Mannen zijn naar mijn gevoel opener en spreken ook meestal al een mondje Engels, de vrouwen spreken geen Engels en zijn meer terughoudend.”

Van nul beginnen

“Het is dus echt van nul beginnen. De eerste les was kennis maken. Zaken als ‘ik ben Veerle’ en ‘wie ben jij?’ In de tweede les leerden we de getallen en vroeg ik naar de gezinssituatie. We hebben nu drie lessen gehad en ik voel een goeie vibe. Het valt op dat hier veel jonge mensen verblijven die echt gemotiveerd zijn. De eerste les was nog wat chaotisch en ik dacht bij mezelf: Veerle, wat heb je je nu weer aangetrokken? Ondertussen is er structuur en eenmaal je je draai hebt gevonden, geeft het zeker voldoening!”