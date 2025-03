FC De Kampioenen-quiz voor Kom Op Tegen Kanker in Gistel

Enkele vrienden en familieleden slaan de handen in elkaar en organiseren een quiz ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

Een groepje kennissen uit het verenigingsleven, met drijvende krachten Tessa Steen en Andy Versyck, laten zich van hun warmste kant zien. Op vrijdag 28 maart om 19 uur organiseren ze een quiz in centrum Zomerloos. Het doel: geld inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker.

“We kennen allemaal wel iemand in onze familie- of vriendenkring die getroffen wordt door kanker”, legt Tessa uit. “In sneltempo schreven zich 50 ploegen in, waardoor de quiz al volzet is. Da’s bijzonder knap, wetende dat het een eerste editie is. Ja, bij de organisatie van zo’n quiz komt heel veel kijken en dat maakt het voor ons best spannend.”

chocomelk op menu

Thema van de quiz is FC De Kampioenen. “Andy en ik zijn grote fan van de televisiereeks. Eerlijk: al sinds ik kind was, bekijk ik voor het slapen gaan nog een aflevering, zelfs op jeugdkamp. De quiz wordt georganiseerd in thema van De Kampioenen: op de menukaart staan chocomelk, Boma-worst en de porto van Carmen. En de best verklede quizzers krijgen een prijs. Let wel: de vragen gaan niet louter en alleen over De Kampioenen. Uiteraard zijn er vragen die met de reeks verband houden, maar we gaan veel ruimen dan dat. Ook muziek passeert de revue.”

Teams van vier personen kunnen inschrijven op www.kampioenentegenkanker.be. Met je deelname steun je kankeronderzoek en -zorg. Naast de quiz wordt ook een FC De Kampioenen-themacafé ingericht. Wie geen fan is van quizzen, maar het initiatief wel wil steunen, kan zo toch een steentje bijdragen. (TVA)