FC De Ginste na tien jaar in nieuwe outfit

FC De Ginste is één van de twee Oostrozebeekse ploegen in het liefhebbersvoetbal en speelt sinds enkele jaren weer op het Vissershoveke.

“Onze vereniging is ontstaan uit de Ginste Chiro in 2014”, aldus Mathieu Verbrugghe. “Wij waren dan ook gelukkig toen we voor onze wedstrijden konden terugkeren naar de Ginste. Volgend jaar gaan we ons tienjarig bestaan vieren. Onze vereniging telt 30 aangesloten spelers en speelt in de tweede afdeling van Cup Regio Mid-West. Onze ambitie is om er een goede middenmoter te zijn. Sinds dit seizoen spelen we in een nieuwe uitrusting die er komt door sponsors Tractors Verbrugghe, tuinaanleg Vermandele, Café Central, Barberella en Q-fire.” (CLY/foto CLY)