Fay wordt 22 op 22/02/2022: “Met mijn beste vriendin naar Disneyland”

Het is een bijzondere dag om te verjaren op een rij met gelijke cijfers. Dat maakt Fay Vercruysse ook mee, ze wordt 22 jaar op de 22ste dag van de 2de maand van het jaar 2022. Dat geeft toch een speciaal gevoel. We vroegen haar of ze dat als iets speciaals ervaart.

“Toch wel, vooral als ik veel verjaardagswensen ontvang”, lacht Fay, die studeert voor kleuteronderwijzeres en aan haar laatste jaar bezig is. Ze verblijft op kot in Antwerpen.

“Kleuteronderwijs mag zeker niet onderschat worden! Het neemt heel wat tijd in beslag maar de liefde die je van de kinderen krijgt, maakt alles goed. De opleiding verloopt heel vlot. Graag zou ik nog verder studeren om iets in de media te doen, daar ben ik nog niet uit. Niet echt journalistiek, maar liefst iets achter de schermen zoals productie of bepaalde programma’s die gemaakt worden. Ik heb nog even tijd om te beslissen.”

Hoe ze die dag zal beleven, daarover hoeft ze niet lang na te denken. “Ik ga samen met mijn beste vriendin naar Disneyland! En ik hoop toch een aantal wensen te krijgen want het is en blijft een speciale dag met al die 2’s.”, zegt Fay Vercruysse glunderend. (Regi)