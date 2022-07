Fay Bonte maakt haar droom waar met hondentrimsalon

Sinds maart 2022 is Fay Bonte (29), naast haar vaste job, ook nog als zelfstandige begonnen. Haar hondentrimsalon kan je vinden in de Geuzemissestraat 6 in Rollegem-Kapelle. Fay heeft een groot hart voor dieren en kon van haar passie haar beroep maken.

“Ik heb een grote passie voor dieren en toen we dit huis met een groot atelier kochten, in de Geuzemissestraat, leek het mij een ideale plaats om van mijn passie mijn beroep te maken”, vertelt Fay Bonte uit Rollegem-Kapelle, oorspronkelijk van Geluwe afkomstig. “Ik werk nog in De Graankorrel in Geluwe als poetsvrouw en middagtoezichter bij de kleuters. Ik combineer dit met mijn eigen zaak.”

Welzijn

“Ik heb drie jaar gestudeerd in avondles. Dat was niet altijd makkelijk met een fulltime job, het huishouden en een halve boerderij die moest verzorgd worden. De verbouwingswerken om het atelier tot een trimsalon om te toveren, waren ook een hele klus. Gelukkig kreeg ik heel wat hulp van mijn man Giovanni Packet (30) die de taak van het huishouden en mijn diertjes te verzorgen op zich nam”, zegt Fay. “We hebben geen kinderen, maar wel veel dieren: schapen, varkens, cavia’s, katten, kippen… Nu werk ik in de voormiddag op school en in de namiddag in het salon. Dat valt goed te combineren, ook met mijn vrije tijd. Want ook mijn vrije tijd spendeer ik graag in de tuin bij mijn dieren. Ik heb een heel groot hart voor dieren en dit heeft als meerwaarde dat ik veel geduld heb met honden en naast het esthetische, ook oog heb voor het welzijn van de hond of de kat die ik trim. Voor mij is het heel belangrijk dat er in mijn salon een goede band is met de hond. Ik wil dat ze graag komen naar mijn salon en zeker niet angstig zijn. Alles wordt op het tempo van de hond gedaan.” (RV)