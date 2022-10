FAVV waarschuwt voor foute houdbaarheidsdatum op Beauvoordse pannenkoeken

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft een waarschuwing uitgevaardigd voor een verkeerde houdbaarheidsdatum op de verpakking van een lot pannenkoeken van het Beauvoords Bakhuis in Veurne. Daar staat per ongeluk dat de pannenkoeken houdbaar zijn tot 12 december in plaats van 12 november.

Het FAVV lanceerde een waarschuwing via haar kanalen voor pannenkoeken van het Beauvoords Bakhuis die in de Bedrijvenlaan in Veurne gemaakt worden. Het gaat om de Beauvoordse pannenkoeken met suiker in een verpakking van 500 gram.

Verschillende verkooppunten

Door een fout bij de verpakking werd een verkeerde houdbaarheidsdatum op die verpakkingen gezet. Die vermeldt dat de pannenkoeken houdbaar zijn tot 12 december maar dit moest 12 november zijn. Het FAVV raadt dan ook aan de pannenkoeken na deze datum niet meer te consumeren.

Het gaat om de pannenkoeken met lotnummer BS292 die via verschillende verkooppunten in België verkocht werden. (JH)

Wie meer info wil over de pannenkoeken kan contact opnemen met het Beauvoords Bakhuis op 058 29 82 91 of via info@beauvoordsbakhuis.be.