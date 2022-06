Favoriete band zingt dankzij tweelingszus Rani lievelingssong voor overleden Robbe: “Ik hoop dat hij het hierboven gehoord heeft”

Metalband Alestorm ging in op verzoek van Rani Deriemaeker – die haar broer Robbe verloor – en bracht live op het Graspop-podium een ode aan de jonge Zwevezelenaar. Rani reageerde uiteraard aangedaan. “Nooit gedacht dat ze het ook zouden aankondigen”, klinkt het vol kippenvel.

Enkele maanden geleden stapte Robbe Deriemaeker uit het leven. Een harde klap uiteraard voor zijn familie, maar in het bijzonder voor zijn tweelingzus Rani (28). De twee hadden een intense band en deelden ook hun favoriete band Alestorm, een Schotse folk/powermetalband. En die stond deze vooravond geprogrammeerd op Graspop.

Rani had een oproep gelanceerd om op de weide massaal hun favoriete song ‘Zombies ate my pirateship’ met licht aangepaste tekst mee te joelen. Ook de band was gecontacteerd. Die lieten eerst niets van zich horen, maar op het podium in Dessel namen ze de tijd om het lied op te dragen aan Robbe, de ‘man die er niet bij kon zijn’.

Frontman Alestorm: “The right thing to do”

Naar verluidt was de song niet voorzien in de playlist, maar de band eerde hun superfan op deze unieke manier. Uiteraard was Rani, die vergezeld was door haar mama Carine Grymonprez, in de wolken. “Ik had niet verwacht dat de band het zelf zou aankondigen, het was een overweldigend en emotioneel moment. Maar ik ben zo blij dat het gelukt is. Hopelijk heeft Robbe het hierboven gehoord.”

Onze man ter plaatse kon ook met frontman Christopher Bowes na de show kort een woordje wisselen. “It felt the right thing to do”, verklapte hij.

