Fatma Taspinar (41) en Geert Meyfroidt (52) verwelkomen dochtertje Raya: “De wereld zag er nog nooit zo mooi uit”

VRT NWS-journalist Fatma Taspinar en intensivist Geert Meyfroidt – die West-Vlaamse roots heeft – mochten hun dochtertje Raya verwelkomen.

“En toen was je daar. Met tonnen liefde en licht. De wereld zag er nog nooit zo mooi uit. Welkom lieve Raya”, post VRT-journaalanker Fatma Taspinar het leuke nieuws op Instagram. Ze vormt al een paar jaar een koppel met intensivist Geert Meyfroidt, die in 2021 het 19de seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ won. Geert heeft West-Vlaamse ouders. Zijn vader is afkomstig van Roeselare, en zijn moeder van het gehucht Markhove in Kortemark. Ze verhuisden indertijd naar Leuven, waar zijn vader lesgaf en hij ter wereld kwam.

Voor Fatma is het haar eerste kindje. Geert heeft al kinderen uit een vorige relatie. Proficiat Fatma en Geert!