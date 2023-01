Fase 2 werken in de Bellewijk opgestart

In de Bellewijk is de tweede fase van de werken opgestart. Tussen de Kruidenstraat en de Notelaarsweg komt er onder andere een nieuwe speelzone in combinatie met een wadi.

Tijdens de tweede fase wordt de Netelweg aangepakt. “Ter hoogte van de nieuwbouwwoningen worden een nieuwe gescheiden riolering en nieuwe voetpaden aangelegd. Tussen de Kruidenstraat en de Notelaarsweg komt een nieuwe speelzone in combinatie met een wadi”, klinkt het bij stad Poperinge.

“De aanpassingen zorgen voor meer groen en meer open ruimte. Net als in fase 1 komen er verschillende plantvakken, bomen en graszones. Het kippenhok en de tuin kregen een nieuwe omheining. De ballenvangers aan het voetbalplein zijn in opbouw.”