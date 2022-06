Farmbar Bruwershof in Moorslede heeft nu ook een escapestal: wie kan het kalfje bevrijden?

Vandaag openen Geertrui Verhaeghe en Jan Wallays samen met hun vier kinderen voor het tweede jaar op een rij Farmbar Bruwershof. Nieuw dit jaar langs de Kasteelstraat is de escapestal. Het gezin bouwde een oude stal om tot een uitdagende escaperoom.

Jan Wallays en Geertrui Verhaeghe wonen sinds 1997 op de hoeve Bruwershof waar ze een melkveebedrijf runnen. Samen met hun kinderen Eline, Sander, Eva en Lore kwamen ze vorig jaar op het idee om een pop-up farmbar te openen.

“Het werd een heel wisselvallige zomer, maar we merkten dat bij mooi weer toch heel veel mensen de weg vonden naar onze zomerbar. We beleefden leuke momenten. De farmbar werd een echte ontmoetingsplek. Het gaf ons extra energie om een vervolg aan dit verhaal te breien.”

Inmiddels staat al bijna alles terug klaar om de farmbar te openen. Dat gebeurt vrijdag. Tot en met maandag 15 augustus kan men er op vrijdag, zaterdag en zondag genieten van onder andere een drankje, een ijsje of een goed gevulde tapasplank. “Klanten zijn ook welkom op enkele speciale data: donderdag 30 juni, donderdag 21 juli en maandag 15 augustus.”

“Voor bedrijven is de escapestal een leuke teambuilding”

In vergelijking met de eerste editie zet het gezin extra in op beleving. Zo wordt er een dartshoek ingericht en kunnen bezoekers opnieuw nagelkloppen. De grootste extra troef is de escapestal. “Met ons gezin hebben we al enkele keren een escape room bezocht. De oude stal gebruikten we als opslagplaats voor het materiaal van onze farmbar. Nu alles buiten staat, hadden we daar dus de plek om iets leuks te maken.”

Grondig uitgetest

De voorbije weken testten tien groepjes de escaperoom uit. “Het is een serieuze uitdaging om iets dergelijks in elkaar te steken. Het mag niet te gemakkelijk zijn, maar ook niet te moeilijk.” Groepjes van vier tot zes personen krijgen een uur de tijd om via verschillende opdrachten in de stal een sleutel te vinden. Met die sleutel kunnen ze uiteindelijk een kalfje bevrijden. Reserveren voor de escapestal is noodzakelijk. Dit kan via het nummer 0486 21 70 90. “De escapestal kan ook geboekt worden op andere dagen. Zo willen we ook bedrijven naar hier lokken voor een leuke teambuilding.”

Dit jaar zijn er ook meer optredens. Zo staan DJ Twone, Mad Mix en Zoot Unit op de kalender van de farmbar. Op 1 juli staat de eerste groep geprogrammeerd. Filet Americana zet dan de zomer in. Meer info omtrent Farmbar Bruwershof is te vinden op de gelijknamige Facebookpagina.