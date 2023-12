Farid (42) redt leven van jonge vrouw in Ierse Cork en wordt nu gehuldigd: “Op dat moment heeft hij die beslissing genomen met gevaar voor eigen leven”

Toen een jonge vrouw op maandag 27 november met haar wagen in het koude water reed in de haven van Cork in Ierland, twijfelde de Oostendse visser Farid Langens geen seconde. Samen met zijn collega Kevin Roos (34) uit Maldegem sprong hij het water in om het leven van de vrouw te redden. Daarom werd hij vrijdag gehuldigd in het Oostendse Stadhuis.

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en schepen Hina Bhatti (Open VLD) hebben Farid Langens vrijdagmiddag gehuldigd in het Stadhuis van Oostende en daar hadden ze een goede reden voor. Farid bracht op 27 november immers zijn eigen leven in gevaar om dat van een ander te redden. Met een watertemperatuur van amper 15 graden dachten Farid en zijn collega Kevin geen seconde na toen ze zagen dat het leven van een jonge Ierse vrouw in gevaar was.

Auto in water gereden

“Het gebeurde allemaal heel snel”, blikt Farid terug. “We waren eigenlijk net klaar met lossen, toen iemand ons in paniek toeriep dat er een auto het water in was gereden. “Er stond op dat moment een sterke stroming en we zagen de auto voorbij ons schip drijven.”

“De Z.48 De Maria Antonia – het schip van Kevin – lag vlak voor ons en zo ben ik op dat schip gesprongen om de wagen bij te halen. De auto werd echter tegengehouden door het schip dat daar voor lag. Ik nam een haak en sprong het water in. Die haak maakte ik vervolgens vast aan het wiel van de wagen. Daarna trokken we de vrouw uit de wagen om haar aan boord te hijsen.”

Huldiging

Uiteindelijk redde het duo zo het leven van de vrouw. Farid is ondertussen veilig en wel terug thuis bij zijn gezin. “Als een Oostendenaar het leven redt van een ander, dan zijn we daar trots op”, zo sprak de burgemeester. “Daarom huldigen we Farid in naam van de ganse gemeenschap. Op dat moment heeft hij de juiste beslissing genomen met gevaar voor eigen leven. Maar hij heeft daardoor wel het leven gered van een jonge vrouw.”