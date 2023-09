Fardowza (20) uit Kortrijk weet heel goed waarom ze meedoet aan Belgium’s Next Top Model

Vanaf 15 september strijden 20 gemotiveerde modellen voor de titel van Belgium’s Next Top Model. Het televisieprogramma moet talent een springplank geven richting catwalk en roem. Vanuit Kortrijk is het vooral Fardowza Aden (20) die hoge ogen gooit. “Roem en faam? Ik wil hier gewoon opdrachten en werk uit halen”, klinkt het resoluut.

Next Top Model, een televisieformat dat vooral in de Verenigde Staten een regelrecht kijkcijferkanon werd. Verschillende mensen hopen dat ene ticket richting fashion-fame te bemachtigen en zijn bereid daarvoor deel te nemen aan een rigoureuze afvallingsrace. In België werd het format opgepikt door het streaming platform Streamz, die na enkele keiharde selecties 20 mensen tot op het podium stuwde. “Ik had natuurlijk al wat photoshoots achter de rug toen ik plots via Instagram een bericht kreeg!”

De Kortrijkse Fardowza wist eerst niet of dat ene berichtje gemeend was of niet. “Van het ene moment op het ander krijg je de kans om van je hobby een internationaal iets te maken. Natuurlijk stel je jezelf daar vragen bij. Al snel had ik door dat het hier ging om een erg professioneel georganiseerd iets, want naast de selecties was er zelfs een moment voor psychologische begeleiding. Wilden we dit echt wel? Dat was de vraag die werd gesteld.”

Duidelijke bedoeling

Uiteindelijk werd Fardowza geselecteerd voor een deelname, als één van de 20 kanshebbers. Hoewel het om een keiharde competitie gaat, blikt de Kortrijkse dame hoopvol vooruit. “Natuurlijk zal het geen eenvoudige taak worden maar ik ben en blijft erg positief. Het moet dan ook worden gezegd dat ik niet meteen deelneem aan het programma in de hoop wereldberoemd te worden. Mijn doel is om er werk uit te halen, opdrachten voor modehuizen bijvoorbeeld. Poseren voor de bekendste namen? Dat is waar het voor mij allemaal om draait en mijn populariteit is daar ondergeschikt aan.”

En wat met de andere deelnemers? “Je moet nu niet gaan denken dat we dagelijks met gekruiste degens tegenover elkaar stonden. We zijn vrienden voor het leven geworden, met de ervaring die ons verbindt. Voor de Belgische versie werd overigens gekozen om inhoudelijk erg sterke televisie te maken. In de Verenigde Staten kozen ze dan weer voor intriges en sensatie, iets wat hier heel wat minder aan bod zal komen.”