“Fantastisch dat ze deze magische leeftijd in relatief goede gezondheid haalde”: Mia viert 100ste verjaardag in De Zon

Mia Martens vierde haar honderdste verjaardag in wzc De Zon in Bellegem. Schepen van Senioren Stephanie Demeyer kwam haar in de bloemetjes zetten.

Mia (officieel Maria) Martens is geboren op 7 februari 1925 in Kallo in het Waasland. Ze had drie broers en één zus. Haar jongere zus Yvonne (96) en haar jongste broer Etienne (87) zijn nog in goede gezondheid en waren aanwezig op het familiefeest.

Neef van Mobutu

Mia liep school in Sint-Gilles-Waas en St-Kruis-Brugge. Ze leerde haar man René Dujardin kennen in Brugge op het einde van WO II. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze trouwden op 19 april 1947 in Knokke en runden tot 1954 een meubelwinkel met atelier in Knokke. René was van opleiding meubelmaker. Hij werd aannemer van bouw- en infrastructuurwerken in Belgisch Congo, België en Spanje, en technisch directeur onroerend goed bij een internationale firma. Van 1975 tot 1980 was hij aannemer voor een neef van president Mobutu in Congo. Het koppel kreeg vier kinderen: wijlen Luc, Anne-Mieken, Yvette en Marc. Intussen zijn er acht kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Kunstzinnig

“Mama was een bijzonder zorgzame huisvrouw met diverse talenten. In 1968 gaf ze mij in Spanje thuisonderwijs (zesde leerjaar) in samenspraak met de school in Zeebrugge”, vertelt zoon Marc. “Ze was zeer autodidactisch en kunstzinnig onderlegd. Ze werkte graag met gedroogde bloemen, echte juweeltjes. Mama had naai- en breivaardigheden en maakte figuratieve kunstwerkjes in kleurpotlood en waterverf. Rijmend schrijven en opstellen maken, kon ze heel goed.” Mia was lid van christelijke congregaties en het Davidsfonds. Ze speelde amateurtoneel en was lid van de VVK, Vlaamse Vriendenkring Kinshasa.

Recht voor de raap

“Haar levensloop en van haar gezin is in ruim 20 fotoalbums chronologisch geregistreerd in beeld en woord, met tekeningen en aangevuld met gedroogde bloemen. Voor mij is ze een toonbeeld van doorzettingsvermogen en aanpasbaarheid, maar ze was heel recht voor de raap en dat speelde haar soms onnodige parten”, vertelt Marc. “Ze had enkele maanden geleden een kleine hersenbloeding en het is dan ook enigszins onverwacht maar fantastisch dat ze deze magische leeftijd in relatief goede gezondheid haalde.”