Fanny (49) wil singles matchen met gloednieuw evenement: “In samenwerking met mijn dochter die afstudeert als psycholoog”

Fanny Storme, een alleenstaande mama uit Oostende, wil singles dichter bij elkaar brengen. Haar grote droom? Een eigen datingbureau. Maar eerst wil ze een evenement organiseren waarbij drie elementen samenkomen: speeddate, matchmaking en danceavond. “Ik krijg daarbij ondersteuning van mijn dochter, die binnenkort afstudeert als psychologe”, zegt de vrouw.

Fanny is naar eigen zeggen iemand die het leven omarmt, iemand die altijd vol ideeën zit, klaar om die uit te werken. Alleen komt dat er niet altijd van door omstandigheden. Toen ze met haar Mini Cooper op weg naar het zuiden van Italië aan het denken ging, begon ze te brainstormen over een datingbureau. “Vriendinnen van mij hadden het eens over een single night waar ze heen moesten”, vertelt Fanny. “Dat vond plaats in Roeselare. Aan de kust was er erg weinig van dergelijke avonden voor alleenstaanden terug te vinden. En dus begon ik na te denken.”

Fanny is zelf single en wat haar betreft mag dat nog even zo blijven. “Maar heel veel mensen zijn op zoek naar een match, en terecht ook”, gaat ze verder. “Meestal werken mensen dan via een datingbureau, maar ik wou weer iets speciaal. Geen doorsnee datingbureau zoals er dertien in een dozijn zijn. Ik heb dus het één en ander in gedachten, al kan ik daar nog weinig over vertellen. Ik moet niet al mijn geheimen prijsgeven.”

Geen standaard singles party

En dus wou Fanny iets kleiner starten waardoor ze dacht aan een soort van event voor singles. “Maar dan ook geen standaard singles party”, legt Fanny uit. “Mijn dochter is nu 23 en studeert straks af als psychologe. Ze wil zich later specialiseren in relatietherapie. Het evenement wil ik los houden, maar wel met een speeddate, een matchmaking en een dansavond. In Oostende is er niet veel meer voor onze leeftijdscategorie om uit te gaan en te dansen, en daar wil ik iets aan doen.”

En dus startte ze Singles4Singles, BeCrushable op. Daarmee organiseert ze nu het evenement op 19 april 2025 in de Kama lounge, de business lounge in het stadion van KV Diksmuide Oostende, die locatie leunt perfect aan bij de sfeer die ik wil creëren: ‘lounge chic’. De leeftijdscategorie voor het evenement? Minstens 35 jaar. “Eigenlijk zijn er twee arrangementen op dezelfde avond”, geeft Fanny mee. “Zo is er een gedeelte voor 35- tot 42-jarigen en een gedeelte voor 42- tot 55-jarigen. De bedoeling is dat mensen die willen deelnemen een maand vooraf een vragenlijst invullen. Daarop worden ze aan maximaal drie mensen gematcht.”

“In Oostende is er niet veel meer voor onze leeftijdscategorie om uit te gaan en te dansen, en daar wil ik iets aan doen”

Liefde is volgens Fanny echter geen exacte wetenschap, maar dankzij de ondersteuning van haar dochter, wil ze de juiste richting aangeven om zo tot verschillende matches te komen. “Singles die de stap niet alleen durven zetten, mogen zelfs een vriend of vriendin meenemen, en die hoeft zelfs niet single te zijn. Zij krijgen dan een bandje ‘unavailable’ om. Of ik er zelf ga daten? Neen, ik doe dit echt voor andere mensen. Momenteel heb ik daar geen tijd voor. Ik werk voltijds en ik heb ook nog een flexijob. Dan komt de organisatie van dit evenement en de eventuele uitwerking van mijn plannen er nog bij. Neen, ik laat het daten momenteel aan anderen over.” (lacht)