Fangroep KV Oostende na jaar nog altijd geschrapt op Facebook

Zowat een jaar geleden schrapte Facebook een groep van voetbalclub KV Oostende. Ondanks pogingen om de groep te herstellen, houdt het sociaalmediabedrijf het been stijf.

Supporters van KV Oostende konden op Facebook in een aparte groepspagina berichten, foto’s en filmpjes delen over hun favoriete voetbalclub. KVO zelf stond in voor het beheer. Tot Facebook plotsklaps de groep offline haalde. De reden: inbreuken op het copyright.

Fans maakten filmpjes met hun smartphone van de wedstrijdbeelden op tv en plaatsten die dan online in de groep. Dat mag niet – zo blijkt. KVO probeerde de groep te herstellen en zo alle posts en leden van de afgelopen jaren te recupereren. Helaas ving de club bot bij Facebook, ook overleg via de Pro League haalde niks uit.

“Nu, meer dan een jaar later, gaan we die ‘Temporary’ gewoon schrappen en keert de oude naam terug”, rondt woordvoerder Bram Keirsebilck de Facebook-saga af. De groep staat volledig los van de officiële Facebook-pagina van KV Oostende, die zowat 35.000 volgers heeft. (TVA)