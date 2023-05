Fanfare Sint-Cecilia brengt eerbetoon aan ere-voorzitter via hoogstaand aperitiefconcert

Zondagvoormiddag trakteerde de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Vichte, één van de toonaangevende fanfares in het zuiden van West-Vlaanderen, de bewoners en hun familie van woonzorgcentrum Wielant op een bijzonder sfeervol aperitiefconcert. “We wilden onze ere-voorzitter een hart onder de riem steken”, aldus dirigent Thijs Vanmarcke (32).

Een vol uur speelden zo’n 35 muzikanten uit Vichte en omstreken een mooie selectie uit hun repertorium tijdens een aperitiefconcert in het woonzorgcentrum Wielant. Stukken als de Glenn Miller Medley, It’s not unusual, Me and Mrs Jones en Gloria Estefan passeerden de revue. “We brachten samen het beste van onszelf om Gerard Joye te bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter en ere-voorzitter”, zegt dirigent Thijs Vanmarcke (32). “Gerard was ruim tien jaar heel betrokken en actief. We namen dit initiatief met de fanfare met veel plezier om voor Gerard en zijn vrouw Brigitte en alle bewoners van het woonzorgcentrum een sfeervol gebeuren te brengen.”

Gerard Joye en zijn vrouw Brigitte De Lombaerde zagen er piekfijn uit voor dit unieke concert. “Het was formidabel”, klonk Gerard Joye (86) die sinds augustus 2022 bewoner is van het woonzorgcentrum. “Het merendeel van de muzikanten ken ik goed, uitgezonderd met de jeugd ben ik niet meer mee.” Zijn vrouw vulde aan dat haar man en zij enorm genoten hadden en heel dankbaar waren voor dit prachtig gebeuren.”