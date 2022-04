Family Fair en 100% West-Vlaamse Markt in Oudenburg krijgt volgend jaar al zeker een vervolg

Op Paasmaandag is de Arnoldusstad ‘the place to be’ voor een totaal nieuw evenement: de 100% West-Vlaamse Markt en de Family Fair. Alles valt te beleven op het marktplein, in de Marktstraat en de Abdijlaan, in het Abtspark en in cc Ipso Facto.

“Ik ben enorm tevreden met de grote opkomst van standhouders en bezoekers”, aldus burgemeester Anthony Dumarey, die al kwijt wou dat er zeker een volgende editie komt.

De 100% West-Vlaamse Markt biedt een platform voor lokale ondernemers, producenten, ambachtslieden, handelaars, marktkramers en standhouders uit de provincie.

Boerderij in Abtspark

In het Abtspark word je ondergedompeld in de sfeer van een boerderij. Hier kunnen ook de kleinsten terecht voor heel wat leuke kinderanimatie zoals boerderijdieren, springkasteel, workshops en een tractorparcours.

“Lokaal kopen en eerlijke productie gaan hand in hand. Daarom zetten we tijdens de 100% West-Vlaams ook fair trade in de kijker. We willen ook onze inwoners aansporen om actief te worden binnen diverse werkgroepen rond fair trade en eerlijke handel in onze stad”, zegt schepen van Fair trade Tahira Malik, terwijl collega Gino Dumon, schepen van Milieu, er samen met het team milieu wil voor zorgen dat het evenement een duurzaam karakter krijgt waarbij groene en duurzame initiatieven gepromoot en getoond worden.

Family Fair

Een andere sfeer opsnuiven en genieten van leuke hebbedingetjes doe je in de zaal Ipso Facto waar op initiatief van Elke Vanbelle en Nadia Vandenbussche, twee jonge ondernemers, een Family Fair plaatsvindt. Een concept voor het hele gezin dat er een leuke dag kan beleven. (LIN)