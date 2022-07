Familiezorg zoekt vrijwilligers in groot-Alveringem

Naast haar equipe medewerkers aan huis heeft Familiezorg ook een vrijwilligerswerking met als doel thuis wonen te ondersteunen en mantelzorgers af te lossen. De organisatie heeft op dit ogenblik nog maar één vrijwilliger in groot-Alveringem: An Debouvere uit Leisele, en hoopt langs deze weg nieuwe mensen aan te spreken.

“Het overlijden van mijn man Walter heeft ervoor gezorgd dat ik vrijwilliger ben geworden”, vertelt An Debouvere, die samen met haar partner Joël Vandenbroucke in de Beverenstraat in Leisele woont.

“We waren 12 jaar gelukkig geweest en zijn overlijden was een moeilijke periode. Net dan kreeg ik van CM de vraag of ik het zag zitten om vrijwilliger te worden. Ik dacht waarom niet en ging twee à drie nachten per week inslapen bij Ivonne, een 84-jarige dame die het alleen thuis niet meer kon redden. Een à twee keren per nacht stond ik op om haar naar het toilet te begeleiden. Lang niet iedereen zou dat zien zitten, maar ik deed dat met plezier. Ik ben dan ook verpleegkundige van opleiding.”

Dubbele heupoperatie

“Op een gegeven moment kwam ik in contact met Familiezorg en ben ik ook daar met vrijwilligerswerk gestart. Zo kwam ik vijf jaar geleden terecht bij een ouder koppel uit Gijverinkhove. De dame in kwestie had volledige hulp nodig bij de maaltijden. Familiezorg ging langs, maar de maandagavond nam ik die taak op mij. Omdat ik zelf een dubbele heupoperatie heb gehad, heb ik meer dan twee jaar het vrijwilligerswerk moeten staken. Familiezorg is wel contact blijven houden, iets wat ik mooi vind. Twee maanden terug werd ik opnieuw gebeld. De dame is ondertussen overleden, maar ook haar man kan nu mijn hulp en steun gebruiken. En zo rijd ik de maandagavond opnieuw naar Gijverinkhove om te helpen bij het avondmaal. Ik maak koffie, zet brood en toespijs klaar en zorg dat deze hoogbejaarde man veilig in zijn zetel zit op het moment dat ik vertrek.”

Realistisch

Even de leeftijd van An vermelden: deze energieke dame is… 81 jaar. Zolang haar gezondheid het toelaat, wil ze zich blijven inzetten. Maar ze is ook realistisch.

“Ik heb een zwakke rug. En twee nieuwe heupen. Moet ik door de knieën gaan om pakweg iemands schoenen aan te doen, dan heb ik zelf soms hulp nodig om recht te raken”, glimlacht An. “En hoewel ik elke dinsdag fiets met Okra, durft het voor mij al wel eens te snel te gaan. Gelukkig dat fietsleider Marcel Laleman in dat geval zo attent is om wat te vertragen… Als vrijwilliger bij Nestor breng ik verjaardagbezoekjes aan de 80-plussers van Leisele. Sinds een jaar ben ik daar ook bij en brengt Marcel mij een cadeautje. Dat is wel grappig. De jongste vrijwilliger ben ik niet meer! Toch hoop ik nog een poosje ten dienste te kunnen staan van anderen. De voldoening en dankbaarheid zijn groot en ik vind het oprecht zinvol.”

Oproep

Familiezorg Diksmuide zoekt mensen uit groot-Alveringem om er in de eigen buurt haar vrijwilligerswerking te versterken. “Gezelschap overdag of oppas ‘s nachts zijn de zaken waarvoor wij vrijwilligers zoeken”, zegt coördinator Charlotte Coolman. “Elke vrijwilliger bepaalt zijn of haar eigen engagement, naar afstand, tijdstip, frequentie en doelgroep. Dat zijn ofwel ouderen ofwel kinderen en jongeren met een zorgnood. Vrijwilligers ontvangen 2,50 euro per oppasuur. Mag ik meteen ook meegeven dat wij ook verzorgend personeel zoeken voor onmiddellijke indiensttreding. Geïnteresseerden kunnen voor beide aanbiedingen terecht bij diksmuide@familiezorg-wvl.be. (AB)

(Foto AB)