Familiezaak verdwijnt na 101 jaar: Dirk en Mieke uit Zonnebeke stoppen na de derde generatie met Dimi

De zaak Dimi, vroeger Vlaemschen Bazaar en huis Dobbelaere, is gelegen in de Roeselarestraat 8 in Zonnebeke. De familiezaak wordt momenteel gerund door Dirk Dutry en Mieke Dobbelaere, maar verdwijnt na de derde generatie en 101 jaar.

Dimi heeft een roemrijke geschiedenis achter de rug. De zaak werd gesticht in 1922 door Sylveer Dobbelaere en Julienne Vermeulen onder de naam In den Vlaemschen Bazaar. Sylveer was afkomstig van Meulebeke en schrijnwerker van beroep. Zijn echtgenote Julienne was van Zonnebeke. Naast zijn schrijnwerkatelier kwam er een winkel voor echtgenote Julienne.

In de Vlaemschen Bazaar kon men voor alles terecht. Julienne was een uitstekende verkoopster en werd graag gezien door haar klanten. De zaak draaide goed, maar Sylveer overleed op 26 juli 1941. Echtgenote Julienne bleef met hun enige zoon Romain, geboren op 14 oktober 1928, over. Die hielp zijn moeder nu in de winkel. Wel studeerde hij nog aan College en de muziekacademie van Ieper, waar hij laureaat werd. Toen hij later huwde met Lea Blieck nam hij de winkel van moeder Julienne over. Met huis Dobbelaere kreeg de winkel een nieuwe naam en werd ook het aanbod uitgebreid.

Groot aanbod

Buiten kruidenierswaren kon men praktisch alles kopen in de winkel van Lea en Romain: hun aanbod varieerde van kranten, tijdschriften, speelgoed, muziekinstrumenten, platen, meubels enzovoort. Je kon bij Romain ook terecht voor muzieklessen. Bij Romain en Lea stonden waarden zoals gedrevenheid, eerlijkheid en vriendelijkheid centraal.

De zaak was gekend tot ver buiten de gemeentegrenzen. De naam van Romain Dobbelaere zal daarnaast ook voor eeuwig verbonden blijven met de koninklijke fanfare Sint-Cecilia. Hij was sinds 1946 namelijk lid van de fanfare, waar hij tussen 1956 en 1989 het dirigeerstokje hanteerde.

Naamswijziging

Op 1 april 1989 lieten Romain en Lea hun zaak over aan hun enige dochter Mieke (62) en schoonzoon Dirk Dutry (60). Ze konden jammer genoeg de 100ste verjaardag van hun zaak niet meer beleven, want Romain overleed in 2010 en Lea in 2021.

De verandering van uitbaters bracht ook de naamsverandering naar Dimi met zich mee. De naam is een samenvoeging van de namen Dirk en Mieke. Voor Mieke zelf was de verandering niet zo groot, want ze was van kinds af aan opgegroeid in een winkel. Naast de naamsverandering was er ook verandering in het aanbod. Zo verdwenen meubels, grammofoonplaten en muziekinstrumenten. De nadruk kwam nu op papierwaren zoals kranten, tijdschriften, speelgoed, schoolgerief, feestartikelen, handtassen, tuinmeubelen, geschenken, lottobiljetten enzovoort te liggen.

Modetrends

Ook de look werd aangepast en Mieke en Dirk bouwden de zaak verder uit tot een jong, dynamisch en klantvriendelijk verkoopcentrum. “In de voorbije 20 jaar is de grote verandering vooral de digitale revolutie waarbij alle bestellingen elektronisch kunnen verlopen”, vertelt Dirk. “De klanten zijn niet veranderd, maar de artikelen wel. Het klassieke artikel is nu modieus geworden. Alles evolueert mee met de trends, waardoor aankopen in grote hoeveelheden of stocks aanleggen zoals vroeger uit den boze is. Alles komt eigenlijk terug maar in een ander kleedje”, vertrouwde Dirk ons toe.

“We zijn blij dat we de kaap van de 100 gehaald hebben in onze familiezaak en dat we daar zelf 34 jaar aan hebben kunnen bijdragen”, lachen beiden, die nu samen wat meer zullen genieten van vrije tijd en familie.

Totale uitverkoop

Met het stoppen van Dimi verdwijnt opnieuw een historische parel in Zonnebeke, die honderd jaar lang geschiedenis geschreven heeft. Het zal wennen worden in de Roeselarestraat om na zoveel jaren geen kranten en tijdschriften meer te kunnen kopen. Kranten stonden immers al sinds 1922 in het aanbod. Ter gelegenheid van het stopzetten is er nu een totale uitverkoop van wat nog in de zaak aanwezig is. Daarbij zijn er kortingen tot 70 procent.