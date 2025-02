Familiezaak ‘Schoenen De Luna’ sluit na 77 jaar de deuren in Veldegem: 15.000 paar schoenen mogen weg aan helft van de prijs

Schoenenwinkel De Luna was liefst 77 jaar een vaste waarde in de Veldegemsestraat in Veldegem (Zedelgem). Nu Joost Vermeersch met pensioen gaat, valt het doek over de bekende schoenenzaak. “We hebben nog 15.000 paar schoenen staan. Vanaf nu mogen die weg voor de helft van de prijs.”

De Luna beslaat liefst 600 m². “Goed voor nog zo’n 15.000 paar aan dames-, heren- en kinderschoenen. We gaven eerder al 20 en 30 procent korting en vanaf zaterdag 1 maart mag alles weg voor de helft van de prijs. Op 1 juli ga ik met pensioen, dan valt het doek over De Luna”, begint Joost Vermeersch.

Joost (61) woont met zijn vrouw Lut Deroo in Snellegem. Lut heeft in het centrum van Zedelgem al 37 jaar haar modezaak Boetiek Lut. Dochter Lore runt in Ruddervoorde een schoonheidsinstituut en dochter Liesel is leerkracht in een basisschool in Jabbeke. Er stond dus geen opvolging klaar voor deze zaak die in 1948 werd gestart door Joost zijn vader Jerome Vermeersch.

La Esterella

“Mijn vader ging na de Tweede Wereldoorlog naar Malmedy. Hij kon er dubbel zoveel verdienen als hier om de verwoeste stad mee te helpen heropbouwen. Hij werkte daarna nog even in een schoenenfabriek en startte toen hier in de Veldegemsestraat De Luna. Hij doopte de schoenenzaak naar het gelijknamige liedje van La Esterella, een nummer dat hij leuk vond. In 1956 trouwde hij met mijn moeder, Lima Vanhaerents. Zij kwam toen ook mee in de zaak werken. Ik heb nog twee oudere zussen, Marleen en Dorine, maar het was voorbestemd dat ik, de jongste van het gezin, de schoenenzaak zou voortzetten. Waarom mijn ouders dat precies zo wilden, weet ik niet, maar mijn zussen en ik zijn drie handen op één buik. Ik ging naar de middelbare school in Zedelgem-dorp, daar waar nu het rusthuis staat, en volgde er de richting handel-economie tot mijn zestiende. Toen moest ik stoppen en in de winkel beginnen. In avondschool leerde ik nog voor orthopedische schoenmaker”, blikt Joost terug in de tijd.

“Als ik een voet zie, weet ik meteen welke schoen er goed voor is”

Vader Jerome besliste in 1970 om de winkel uit te breiden tot een zaak van liefst 600 m². “We waren daarmee pionier in West-Vlaanderen”, weet Joost die ondertussen duizenden voeten onder zijn ogen zag passeren. “Als ik een voet zie, weet ik meteen welke schoen er goed voor is.”

Jerome overleed al in 1998, Lima op 18 juli 2023. “Mijn ouders hebben altijd meegewerkt in de zaak, mijn moeder zelfs tot op hoge leeftijd. Sindsdien sta ik er alleen voor. Het was natuurlijk veel leuker met twee. We waren op elkaar ingespeeld en begrepen mekaar zonder woorden.”

Joost was tot vorig jaar ook lesgever bij Syntra. “Ik heb dat 25 jaar gedaan in avondschool. Ik gaf les schoenkennis aan de richting voetverzorging.”

Comfort, geen mode

De Luna spitste zich niet toe op de nieuwste modetrends. “We zijn gespecialiseerd in service en comfortschoenen. Wie problemen heeft met zijn voeten, hebben we altijd proberen te helpen. Vooral voor onze wijdteschoenen in alle breedtes waren we bekend. Daarvoor kwamen ze van heinde en verre naar hier, een schoenenwinkel in het hol van flutol”, lacht Joost. “We wilden ook altijd service bieden aan onze klanten. Pantoffels nodig voor vader of moeder in het rusthuis? Geen probleem, neem maar mee en breng maar terug wat niet past. Nooit hebben we een farce tegengekomen, al onze klanten waren ons te goeder trouw.”

“De zaak werd genoemd naar een liedje van La Esterella”

Met het verdwijnen van De Luna is Groot-Zedelgem ook zijn laatste schoenenwinkel kwijt. “Langs deze weg wil ik ook nog eens onze klanten bedanken. We mochten vele jaren rekenen op een mooi, trouw cliënteel. Hoe ik mijn dagen zal vullen eens ik met pensioen ben? Toegegeven, ik zal mijn weg moeten zoeken. Ik zal het contact met de klanten missen. Maar mijn vrouw verkoopt ook schoenen in haar winkel, dus als ze me daar af en toe eens nodig hebben, zal ik de klanten graag met raad en daad bijstaan”, besluit Joost Vermeersch.