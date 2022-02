Families van de in 2014 om het leven gekomen vrienden Jeremy Godderis en Mathias Morlion organiseren herinneringswandeling

De families van de in 2014 om het leven gekomen vrienden Jeremy Godderis en Mathias Morlion organiseren tijdens het weekend van 5 en 6 maart in Stavele een wandelweekend. Startplaats is de ouderlijke hoeve van Jeremy in de Roggestraat, waar zijn ouders en broer wonen.

De families van Mathias Morlion uit Beveren-aan-de-IJzer en Jeremy Godderis uit Stavele willen de herinnering aan hun zoon, man, broer en vriend levend houden. Na hun tragisch overlijden in augustus 2014 organiseerden ze jaar na jaar een persoonlijke herdenkingsviering, afwisselend in de parochiekerk van Stavele en Beveren, en telkens tussen hun beider verjaardagen in: Jeremy verjaart op 23 februari en Mathias op 9 maart. Het was een viering die telkens een (over)volle kerk samenbracht.

Vorig jaar was zo’n viering omwille van corona geen optie en werd er naar een passend alternatief gezocht. Beide families kwamen uit bij een wandeling doorheen de prachtige IJzervallei, met start op de hoeve Morlion-Vanpeteghem in Beveren. Het tweedaagse evenement was een succes en lokte naar schatting 450 à 500 wandelaars.

Fijne gesprekken

“We houden mooie herinneringen over aan de editie van vorig jaar”, zegt Marie-Paule Debaere, de moeder van Jeremy. “De deelnemers waren een mix van jonge en oudere mensen, bekenden en onbekenden, vrienden van Mathias en vrienden van Jeremy. Sommigen kwamen echt om onze kinderen te herdenken en ons te steunen, anderen omdat ze iets gelijkaardigs hebben meegemaakt en dit een mooi initiatief vonden. Nog anderen zijn wandelliefhebbers en vonden dit een mooie gelegenheid om te wandelen. Wij verwelkomen iedereen aan de start en daaruit vloeien vaak ook hele fijne gesprekken voort.”

Tekorten ervaren

“De afgelopen twee jaar hebben we allemaal tekorten ervaren”, vult Siska Vanpeteghem, de vrouw van Mathias, aan. “Te weinig verbinding, te weinig ontmoetingen, te weinig knuffels, te weinig financiële zekerheid. Mathias en Jeremy waren landbouwers in hart en ziel. Ook de landbouw wordt nu getroffen door een harde crisis. Maar de voorbije zeven jaar werden wij ook overspoeld door een tekort aan deze twee geliefde jonge mensen. Zoveel dingen die we niet meer met hen kunnen delen, zoveel hartzeer…”

“Gelukkig mogen we ook ervaren dat ze genoeg liefde, inspiratie en levenskracht hebben nagelaten om ons vooruit te stuwen en de schoonheid van het leven te blijven zien. Tijdens het wandelweekend ter herinnering aan hen willen we samen op zoek gaan naar de dingen waarvoor we dankbaar kunnen zijn.”

Praktisch

De start van de wandeling is dit jaar bij de familie Godderis in de Roggestraat 9 en doet tijdens een tocht van zo’n vier kilometer achtereenvolgens de Notelaarstraat, Hoekjesstraat en Oude Krombekestraat aan. Deelnemers kunnen op zaterdag 5 maart of zondag 6 maart vrij starten tussen 9 en 16 uur. Parking wordt voorzien bij de buren aan de overkant op huisnummer 8.

Alle deelnemers krijgen een plannetje mee en onderweg kan men van enkele inspirerende teksten genieten.