Familiegroep Dementie Menen test toolbox dementie uit: “Lotgenoten steunen”

De leden van de familiegroep Dementie regio Menen konden deze week aan den lijve ondervinden wat dementie doet met een mens dankzij de toolbox dementie. Aan de hand van opdrachten leerden mantelzorgers en familieleden zich in te leven in de belevingswereld van mensen met dementie.

De toolbox werd ontwikkeld door de Limburgse hogeschool PXL in overleg met de Vlaamse expertisecentra voor dementie. De bedoeling is om de toolbox uit te rollen over heel Vlaanderen. De Meense familiegroep ontleende de toolbox aan het expertisecentrum Sophia uit Kortrijk.

“De doos bevat instructiekaarten met inlevingsoefeningen voor mantelzorgers, familieleden en professionele zorgverleners. Aan de hand van opdrachten ervaar je hoe een persoon met dementie functioneert en leer je begrijpen wat ze meemaken”, legt Anne-Mie De Bosscher, voorzitter van de familiegroep en centrumleider van ldc Dorpshuis Rekkem, uit.

Menen is een dementie-vriendelijke stad met een infopunt

“Er zijn acht opdrachten die acht typische kenmerken van dementie belichten en daar adviezen aan koppelen. Zo focussen dementerenden vooral op de non-verbale communicatie en veel minder op de inhoud van een boodschap. Ook het niet-herkennen van voorwerpen, desoriëntatie in de tijd, angst, prikkelverwerking, geheugenproblemen, apraxie en taalproblemen zijn typische kenmerken van deze hersenziekte.”

Infopunt

De familiegroep Dementie in Menen ontstond in 2017 in het kielzog van de Zorgcafés. In die praatcafés, die een bepaald medisch zorgthema aankaarten, was dementie een vaak terugkerend onderwerp. “Vandaar het idee om te starten met een specifieke familiegroep die lotgenotencontact stimuleert”, zegt Anne-Mie De Bosscher. “Vier keer per jaar brengen we mantelzorgers en familieleden van dementerende personen samen om hun ervaringen te delen en naar elkaar te luisteren. Belangrijk is dat ze zich als lotgenoten gesteund voelen.”

“Menen is trouwens een dementievriendelijke stad, waar aandacht besteed wordt aan de noden van dementerenden en hun omgeving. Er is ook een infopunt dementie.” (CB)