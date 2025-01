Familiefeest voor 100-jarige Gaby Ninclaus

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Gaby Ninclaus organiseerde haar dochter Kaatje een familiefeest in het restaurant La Rivée in het kasteel Ter Borcht in Meulebeke. Kaatje en haar echtgenoot Patrick Goeminne hebben twee zonen Pieter en Jan. Jan is gehuwd met Kinsey Depuydt en Pieter trad in het huwelijk met Kim Stroo. Jan en Kinsey hebben vier kinderen: Cederic, Sanora, Thomas en Noémi. Pieter en Kim hebben een zoon en een dochter Lars en Lara. Op de foto onderaan v.l.n.r.: Thomas, Lara, Cedric en Lars; zittend v.l.n.r.: Jan, Kaatje , de 100-jarige Gaby Ninclaus, Patrick en Pieter. Rechtstaand v.l.n.r.: Kinsey, Noémi, Sanora en Kim. (LB/foto Luc)