Familiebedrijf Kurt Vandersteene bestaat dertig jaar: “Hier tank je nog met bediening”

Exact dertig jaar geleden nam Kurt Vandersteene de zaak van zijn ouders over, een echt familiebedrijf. Echtgenote Caroline werkt mee in de zaak en ondertussen is de opvolging verzekerd, want ook zoon Tybris koos er voor om bij zijn vader te werken. De hoofdactiviteit is hier metaalconstructie, maar bij Vandersteene kan je nog tanken mét bediening. “Zeker oudere mensen waarderen deze service nog ten volle”, zegt Caroline.

Kurt Vandersteene (52) en Caroline Dewyse (53) uit de Rozendaalstraat hebben de voorbije dertig jaar een echt en hecht familiebedrijf uitgebouwd. Vader en zoon Tybris (22) doen metaalconstructie, Caroline bedient de klanten aan de pomp en doet de administratie van het bedrijf. Dat de opvolging hier verzekerd is, doet Kurt en Caroline plezier.

Tractoren

“Mijn vader Daniel verkocht tot 1992 op deze locatie tractoren, landbouwmachines en ander werkmateriaal”, vertelt Kurt. “Eigenlijk alles wat met de landbouw te maken heeft. Op kleine schaal deed hij ook wat metaalconstructie. Mijn ouders hielden vele jaren ook een pompstation open. In hun tijd waren er nog drie in onze straat, nu zijn wij nog de enige. In 1992 heb ik de zaak overgenomen en heb ik mij toegelegd op metaalconstructie. Trappen, sierhekken, … wij maken quasi alles in metaal en doen aan toelevering naar bedrijven toe. We verkopen ook gasflessen, als een van de weinigen in de streek. Op zijn zestiende is mijn zoon via leercontract bij mij komen werken en op vandaag werkt hij hier voltijds. We doen het werk met ons tweeën en dat gaat goed. Voorlopig willen we het zo houden, ook al moeten we af en toe een opdracht weigeren. Maar goed personeel vinden, is vandaag jammer genoeg niet evident.”

Met bediening

Bij Kurt en Caroline kunnen mensen nog terecht voor iets wat zeldzaam is: tanken mét bediening. “Op zon –en feestdagen zijn we gesloten, maar alle andere dagen staan wij tussen 7 uur ’s morgens en 19 uur ’s avonds paraat”, zegt Caroline. “Omdat wij niet de prijs kunnen geven van de grote tankstations hebben we de voorbije tien jaar ons cliënteel zien verminderen. Maar toch zijn er nog mensen die onze aanwezigheid waarderen! Onze klanten kijken niet naar de prijs, maar komen om geholpen te worden en voor een vriendelijke babbel. Wij hebben klanten uit Veurne, Diksmuide en alle Alveringemse deelgemeenten die speciaal naar ons komen omdat ze hier nog bediend worden. Al wie hier komt tanken, krijgt een snoepje. Je kan niet geloven hoeveel mensen daar nog blij mee zijn”, glimlacht Caroline.

Kurt geeft tot slot nog een anekdote mee: “In die dertig jaar dat wij bezig zijn, hebben we nog geen week gesloten. We zijn graag thuis en op reis gaan, zegt ons niets. Je eigen baas zijn en de vrijheid om zelf je werk te regelen, motiveert ons. We werken veel, maar hebben we goesting om eens een kwartiertje te pauzeren, dan doen we dat en is er niemand die klaagt. Wie graag z’n werk doet, kan het lang volhouden. En op zondag doen we wel eens een uitstapje”, glimlacht Kurt.