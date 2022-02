Familiebedrijf Depoorter uit Sint-Eloois-Winkel terug helemaal op de rails dankzij Kamal Kharmach

Zetelfabriek Depoorter kende de voorbije jaren moeilijke tijden. Vader Jean-Pierre (76) en zoon Samy (50) maken al jarenlang zetels op maat, maar onder andere door een verkeerde manier van marketing bleven de klanten weg. Samy schakelde het VRT-televisieprogramma ‘Andermans Zaken’ in. Kamal Kharmach zette samen met enkele experten de familie Depoorter terug op de juiste weg. “Nu hebben we weer een visie en een verhaal.”

Jean-Pierre Depoorter en zijn vrouw Noëlla startten in 1978 zetelfabriek Depoorter op. Zoon Samy leerde de stiel van zijn vader en kwam er in 1991 bij. Hij runt nu ook het bedrijf. De firma is gespecialiseerd in zetels op maat. De zetels zijn iets duurder dan gemiddeld, maar zitten dankzij het handwerk van Jean-Pierre en zoon Samy als gegoten. “De voorbije jaren ging het echt bergaf met ons bedrijf. Voor vele klanten was het niet duidelijk wat we precies deden. Men wist niet dat we maatwerk deden. We hadden geen verhaal, de visie van mijn vader en ik was niet dezelfde”, aldus Samy. Ondanks zijn reeds hoge leeftijd werkt vader Jean-Pierre nog van maandag tot en met zaterdag in het bedrijf. “Voor mij is het als een hobby, het werk is als een kindje voor me.”

Hard oordeel

Vader en zoon kloppen beiden vele uren. De showroom op het bedrijventerrein Het Lindeke stond lange tijd vol met zetels. “De zetels stonden er kriskras door elkaar, en geraakten niet verkocht. Dagelijks kregen we één of twee klanten over de vloer, en vaak zelfs nul.” Zoon Samy zag de toekomst van het bedrijf niet rooskleurig in. Hij besloot om het HIB-label bij Unizo aan te vragen en kwam zo ook in contact met de programmamakers van ‘Andermans Zaken’, het VRT-programma waarbij presentator Kamal Kharmach ondernemers helpt om moeilijke tijden door te komen. Kamal keek al snel de boekhouding in. Zijn oordeel was hard: “Zowel de lonen als de marges tonen aan dat jullie een hobby aan het uitoefenen zijn.”

Grote veranderingen

Verschillende experten werden ingeschakeld om Samy en het bedrijf op het goede pad te zetten. De showroom kreeg een heuse facelift en werd een huiselijke belevingsruimte. Een instelbare zetel kreeg een centrale plaats en via een touchwall kunnen de klanten kijken welke zetels de familie Depoorter maakt. “Voor mij was het aanvankelijk niet gemakkelijk om die grote veranderingen te accepteren, maar nu merk ik wel dat het een serieuze verbetering is. Ik ben echt fier op het eindresultaat”, aldus vader Jean-Pierre. Zetelfabriek Depoorter werd ook omgedoopt tot ‘Atelier Depoorter’, een nieuwe naam die aangeeft dat klanten hoge kwaliteit mogen verwachten bij de familie Depoorter.

Telefoon roodgloeiend

Het televisieprogramma werd vorige week maandagavond uitgezonden op televisiezender VRT. “Sindsdien staat mijn telefoon roodgloeiend en krijgen we tal van aanvragen binnen.” Na moeilijke en onzekere jaren is Samy terug een gelukkig man, al beseft hij ook maar al te goed wat hij kan en wat hij niet kan. “Ik heb de communicatiestoornis dysfasie waardoor ik soms helemaal blokkeer. Ik ben een zetelmaker en doe dat met liefde, maar ik heb geen kaas gegeten van marketing. Gelukkig hebben Kamal en de experten ons de goede weg gewezen.”