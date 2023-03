Familiebedrijf Depoorter bestaat 45 jaar en pakt uit met nieuwe showroom: “Sfeer creëren en inzetten op beleving”

Langs de Switch Road 124 in Poperinge vind je het familiebedrijf Depoorter. Roger Depoorter heeft het bedrijf opgericht in 1978. Later werden Hans Depoorter en Chantal Vanelstlande zaakvoerders. Ondertussen zorgen zoon Gilles en schoondochter Joyce voor de ondersteuning en de opvolging.

Het Poperingse bedrijf Depoorter staat in voor de installatie van buitenzonwering, rolluiken, poorten, buitenleven-systemen, glaswanden, alu- en pvc schrijnwerk. Daarnaast is Depoorter is al 25 jaar een Harolspecialist en sinds dit jaar een premiumexpert. “We plaatsen alle types buitenzonwering, rolluiken, poorten maar ook buitenleven-systemen en glaswanden. Als Somfy expert werken we steeds met Somfy motoren en homecontrol zodat het comfort en veiligheid van de gebruiker verhoogt”, zegt mede-zaakvoerster Chantal Vanelstlande (54) van Depoorter. Samen met haar echtgenoot Hans Depoorter (58) staat ze aan het roer van Depoorter. “Daarnaast plaatsen we ramen en deuren in alu en pvc. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij ons terecht. We werken heel veel voor verbouwings- en uitbreidingsprojecten, maar nieuwbouwprojecten zitten ook in onze portefeuille.”

Derde generatie

Familiebedrijf Depoorter bestaat al 45 jaar en de derde generatie is ondertussen in het bedrijf gestapt. “Roger Depoorter heeft het bedrijf in 1978 als schrijnwerkerij opgericht in de Boomgaardstraat in Poperinge. In 1992 werd er verhuisd naar het centrum langs de Switch Road. Ondertussen is de derde generatie aan de slag in het bedrijf. Mijn man Hans stapte 40 jaar geleden al in het bedrijf. Één van onze zonen en zijn partner stapten ook al in het bedrijf”, legt Chantal uit.

Gilles Depoorter (27) en zijn vriendin Joyce (25) zijn ondertussen mede-zaakvoerders geworden. “Toch was het lang niet zeker dat Gilles overnemer zou worden van Depoorter. Gilles had namelijk geen ambitie om over te nemen en volgde elektromechanica. Voor Hans en mezelf betekende dit dat we onze termijn zouden uitlopen tot aan ons pensioen en daarna de zaak zouden afronden”, vertelt Chantal.

Opvolging

“Gilles is geboren met een auto in zijn buik, maar plots voelde hij het toch kriebelen om in de familiezaak te stappen. Een jaar lang heeft hij met een ploeg meegewerkt om alles te leren kennen. Hij volgde ook cursussen bij onze leveranciers. Joyce moet nog alles leren kennen, maar ze is enthousiast en voor mij is de ondersteuning een verademing. Hans en ik blijven nog zeker tien jaar meedraaien daar bestaat geen twijfel over. Wij hebben ervaring in de branche en ervaring is zo belangrijk. Dat is Gilles zijn sterkte. Hij kan verder bouwen op een goed en gezond bedrijf met een sterke naam.”

Nieuwe showroom

De 45ste verjaardag wordt gevierd met een gloednieuwe showroom. “In 1993 werd de eerste showroom van Depoorter uitgewerkt en nu, 30 jaar later, werd de derde showroom uit de grond gestampt. Onze nieuwe showroom is 300 vierkante meter, dat is drie keer zo groot als de vorige. We hadden simpelweg geen plaats genoeg om alle producten ten volle tot hun recht te laten komen. In de nieuwe toonzaal hebben alle producten nu een plaats en kunnen we hun potentieel laten zien”, zegt Chantal.

“De tijd van technische showrooms is voorbij. We willen sfeer creëren. Als mensen een showroom binnenstappen willen ze beleving. Dat is in onze nieuwe showroom mogelijk. Je moet mee met de nieuwe trends en dat doen wij. We volgen alle ontwikkeling nauwgezet op en spelen daarop in.” Depoorter vind je terug in de Switch Road 124 in Poperinge.