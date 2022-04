Familie zet acties op poten voor Thyren, die geboren werd met hersenschade: “We willen de moed niet opgeven”

De dokters geven haar weinig hoop dat Thyren (2) ooit zal kunnen praten of stappen, maar toch wil Steffy Vermeulen (30) haar jongste zoon een zo normaal mogelijke jeugd bezorgen. Om de vele kosten te kunnen drukken, worden tal van acties op poten gezet.

Thyren Pochet woont samen met zijn moeder Steffy Vermeulen, broer Symen (8) en zussen Aïcha (11) en Joycie (3) in de Eikhoekstraat in Westvleteren. Bij zijn geboorte in oktober 2019 liep het kereltje zuurstoftekort op, wat tot hersenschade leidde. “Eigenlijk is het een wonder dat Thyren de geboorte overleefd heeft”, getuigt zijn moeder. “Er zat een knobbel in de navelstreng en Thyren lag dwars in mijn buik. Uiteindelijk is hij via een spoedkeizersnede ter wereld gekomen. Het was heel heftig, maar hij heeft er zich doorgesparteld. Als er nu in AZ West in Veurne over Thyren gesproken wordt, dan hebben ze het nog altijd over de wonderbaby. Na zijn geboorte verbleef hij nog een maand in het ziekenhuis in Brugge, waar cerebrale parese vastgesteld werd.”

Die hersenschade zorgt ervoor dat Thyren met een beperking door het leven moet. “Het zal er niet beter op worden. Hij is nu twee en een half en kan niet praten, niet stappen, niet zitten, niet rollen… Vier keer per week volgt hij Bobath-therapie om hem toch te stimuleren in zijn motorische ontwikkelingen, te leren zitten, te leren stappen met hulpmiddelen… De artsen zijn heel duidelijk: Thyren zal nooit kunnen stappen of praten. Maar wij geven niet op. Hij kan al ‘ja’ zeggen, bravo doen, een high five geven… Stapje per stapje merken wij toch wat vooruitgang.”

Niet op internaat

Ondertussen is Thyren op een leeftijd gekomen dat hij naar school zou mogen gaan, al is dat door zijn beperking niet vanzelfsprekend. “Eigenlijk zou hij naar Dominiek Savio in Gits moeten, maar voor mij is dat zo goed als onhaalbaar”, legt mama Steffy uit. “Ik heb nog drie andere kinderen die ook elke dag naar school gebracht moeten worden, dus dat is al niet evident. Een andere optie is dat Thyren opgepikt en teruggebracht wordt door een bus, maar dan zou hij uren onderweg zijn en dat zou enorm vermoeiend voor hem zijn. Het alternatief is dat hij op internaat zou moeten, maar dat kan ik echt niet over mijn hart krijgen.”

Mentaal is Thyren sterk, alleen zijn lichaam wil niet mee

“Daarom ben ik samen met het CLB en de thuisbegeleidingsdienst op zoek gegaan naar een gewone school die Thyren een kans wil geven en die hebben we gevonden in Poperinge. De afspraak is dat Thyren er acht weken mag proberen en dat ik hem mee zal begeleiden in de klas. Daarvoor heb ik persoonlijk assistentiebudget aangevraagd. Ik zou als het ware zijn handen en zijn voeten zijn in de klas. Mentaal is Thyren sterk, alleen zijn lichaam wil niet mee. Vorige week heeft hij met een elektrische rolwagen leren rijden en hij was daar eigenlijk meteen mee weg.”

Aangepaste wagen

Omdat een kind met een beperking ook heel wat kosten met zich meebrengt, worden er door de familie en vrienden heel wat acties op poten gezet. “Thyren zit nu in de auto nog in een gewone babystoel, maar die wordt stilaan te klein. Hij heeft wel een aangepaste buggy, maar om die te kunnen vervoeren moet de auto aangepast worden. En om een tegemoetkoming daarvoor te kunnen krijgen van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, red.) mag de auto niet ouder zijn dan vijf jaar. Mijn wagen is meer dan tien jaar oud en stilaan aan vervanging toe. Maar als alleenstaande mama is het niet eenvoudig om zomaar een nieuwe grote wagen te kopen.”

“Daarom organiseren we dus die acties. Alles kan gevolgd worden via de Facebookpagina Team Thyren, waar we ondertussen bijna 200 volgers hebben. In december hebben we bijvoorbeeld gepersonaliseerde kerstballen verkocht en dit weekend gaat er nog een groot paasontbijt door in vrije basisschool De Akker in Westvleteren. Daarnaast zamelen we ook kroonkurken, blikjes en oud ijzer in dat we nadien kunnen inleveren voor wat geld. Er zijn al verschillende verzamelpunten waar mensen hun oude metalen kunnen afleveren. Alle beetje helpen. Ook voor Vaderdag plannen we trouwens nog een leuke actie”, besluit Steffy.