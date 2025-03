Familie Vlaminck uit Maldegem bakt 400 kilo pannenkoeken voor de Vierklaver

Van zaterdag in de vroege morgen tot rond 20 uur ’s avonds bakte de familie Vlaminck, samen met mensen van Kadoe, ruim 400 kilo pannenkoeken. De opbrengst van die actie gaat naar de Vierklaver.

“Toen basketbalploeg BJM nog een zelfstandige ploeg was, organiseerde die jaarlijks een groot koekenbakweekend. De opbrengst daarvan ging deels naar de eigen clubkas en deels naar een goed doel. Na de fusie met Gembas Knesselare verwaterde de koekenbak”, legt Mathias Vlaminck uit.

Goed doel

“Onze familie Vlaminck die destijds deel uitmaakte van BJM vond het jammer dat door de fusie van BJM de pannenkoekenbak ten voordele van een goed doel wegviel. De coronacrisis heeft wat roet in het eten gegooid, maar wij waren klaar voor een nieuwe start. De opbrengst van onze pannenkoekenbak gaat naar vzw De Vierklaver in Adegem”, zegt Mathias Vlaminck.

Heel wat mensen bestelden pannenkoeken. Zaterdag werd het eerste deeg gemaakt om 7 uur ’s morgens en even voor 8 uur werden de eerste pannenkoeken gebakken. De negen familieleden en de zes Kadoe-vrienden werkten als een goed geoliede machine. Iedereen had een taak en het bakken van de meer dan 400 kilo pannenkoeken verliep vlot. Vanaf 13 uur mochten de mensen naar Kadoe in de Krommewege afzakken om hun bestelde pannenkoeken op te halen. (LV)