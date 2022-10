Familie Vervenne uit Wevelgem verkoopt handgemaakte kaartjes voor Think Pink

Vijf jaar na het overlijden van Lies steekt de familie Vervenne terug de handen uit de mouwen om geld in te zamelen voor Think Pink. Vader Luc tekent kerstkaarten, zijn kleindochters kleuren die samen met hem in tijdens de vrije woensdagnamiddagen. Wat begon als een leuke bezigheid is een gigantisch succes geworden, in totaal zullen 2.000 handgemaakte kaartjes de deur uitgaan.

Het is een vertrouwd beeld geworden ten huize van Luc en Christa. Op woensdagnamiddag verzamelen de kleinkinderen Tille, Lotte en Stien rond de keukentafel om de kerstkaarten die opa Luc tekende, in te kleuren. De kerstkaarten worden verkocht ten voordele van Think Pink, een organisatie de hen na aan het hart ligt. Dochter Lies, de mama van Stien en Lotte, verloor in 2017 de strijd tegen kanker. Sindsdien zet de familie geregeld een actie op om geld in te zamelen voor Think Pink. Vijf jaar geleden bakten ze koekjes, dat gebeurde samen met de leerlingen van SPWE basis waar Lies leerkracht was. Dit jaar verkoopt de familie handgemaakte kerstkaarten.

“Dat komt door de nieuwe knie van opa Luc”, verrast Tille. “De eerste weken na zijn operatie mocht hij niet fietsen. Om iets om handen te hebben, begon hij kerstkaarten te tekenen en te kleuren. Het was de bedoeling dat die enkel binnen de familie zouden verstuurd worden, maar ze waren zo mooi dat ik vond dat we ze ook aan een breder publiek konden verkopen en de opbrengst aan Think Pink schenken. Wij zouden wel een handje toesteken.” Een nieuwe actie was geboren: kerstkaarten voor Think Pink.

De kerstkaarten werden te koop aangeboden via Facebook, 4 euro voor een pakje van 5 kaartjes. De respons was enorm. Zo enorm dat het schildersteam overuren draait. Toen er in het gezelschap voorzichtig werd geopperd dat ze eventueel de kaarten konden kopiëren, was Luc categoriek. “Dat doen we niet, we beloven handgemaakte kaartjes, dan maken we ze ook met de hand. Het zal enkel wat meer werk zijn en wat langer duren.”

Ondertussen is de knie alweer in orde, maar door het succes moet de familie alle zeilen bijzetten. “Aanvankelijk hadden we gehoopt 250 kaarten aan de man te brengen, uiteindelijk stoppen we noodgedwongen bij 2.000”, aldus Luc. “Dat zijn 400 pakjes, wat de actie 1.600 euro zal opleveren. Daar zijn we heel gelukkig mee. En we koesteren de momenten dat we samen aan het werk zijn.”