Familie veilt zeldzame stukken uit schrijnwerkersmuseum: “Geen andere oplossing”

Het privémuseum van wijlen Pierre Vangroenweghe over houtschrijnwerk door de eeuwen heen houdt op te bestaan. Vijf jaar na zijn overlijden veilt zijn familie heel wat stukjes knap houtschrijnwerk en bijhorende werktuigen. “Uiteraard is het spijtig dat we hier afscheid van moeten nemen, maar op die manier krijgen ze tenminste nog een nieuw leven”, klinkt het.

Pierre was zijn hele leven schrijnwerker en had dat van geen vreemden. Hij stamde uit een geslacht schrijnwerkers dat teruggaat tot 1700. Hij verzamelde niet alleen objecten die zijn familie door de eeuwen heen vergaarde, maar maakte zelf ook heel wat voorwerpen en vergaarde heel wat bij openbare verkopen, afbraken van gebouwen en dergelijke. Het resultaat van dat levenswerk stopte hij sinds 2012 in een mooi gerestaureerd koetshuis, dat hij tot zijn privémuseum Den Temmerman en z’n aloam omdoopte. Jarenlang konden mensen er kosteloos een rondleiding van Pierre of goede vriend Jan Bogaert krijgen, waarop hij uren allerlei anekdotes over alle memorabilia kon vertellen.

Tafelblad

“Ik herinner me nog dat hij net voor de sloop van het klooster bij de Paterskerk langsging om balustrades en ramen te redden voor ze in de container belandden”, zegt zoon Koen. “Een andere keer haalde hij een voordeur met een opperlicht in vitraux uit 1903 uit de conciërgewoning van het stadhuis, net voor die plaats zou ruimen voor Zaal Meilief. Zo bewaarde hij heel wat tastbare herinneringen aan lokaal erfgoed. Eens in zijn atelier herstelde hij ze weer in ere.” Pierre maakte ook zelf heel wat pareltjes. “Zoals een tafelblad dat hij creëerde uit een verkeerd gezaagde boomstam van Babingahout uit Congo”, zegt dochter Veerle. “Dat werd uiteindelijk maar liefst 5,5 meter lang en 1,25 meter breed. Hij wilde ermee in het Guinness Book of Records komen als langste tafelblad. Het zijne was uit één stuk gemaakt, maar om het wereldrecord te vergaren telde het blijkbaar ook om tafelbladen aan elkaar te hangen”, zegt dochter Veerle. “Hij vond dat oneerlijk dat hij niet in aanmerking kwam en de tafel kreeg dan maar een ereplaatsje in zijn museum.

Tweede leven

Bovenstaande stukken worden (voorlopig) niet geveild, maar wel 127 andere kavels uit de collectie van Pierre. Die vinden nu nog, samen met de rest van de collectie onderdak in zijn koetshuis, waar tijdens de oorlog nog een voedselbedeling plaats vond en vroeger eigendom was van Chicorée La Renommée des Flandres van J.Vandekerckhove-Laleman, een stalling voor de koetsen en karren. Maar daar komt binnenkort dus een eind aan. “Onze vader en moeder Cecile deden in 2019 nog een oproep naar geïnteresseerden om het museum verder te zetten eens zij er niet meer zouden zijn, maar daar is nooit respons op gekomen”, vertellen Koen en Veerle, die met Jan nog een broer hebben. “Met de stad Izegem was er wel een samenwerking, waardoor het museum in het aanbod opgenomen was op Open Monumenten- of Erfgoeddag, maar finaal had ze geen interesse om de collectie, met duizenden stukken, over te nemen”, zeggen ze. “In oktober 2019 overleed vader op 73-jarige leeftijd. Wij hebben allemaal een job in een andere branche en niet voldoende tijd om dit verder te zetten. Daarom hebben we beslist om een deel van de collectie te laten veilen. We doen dit met spijt in het hart, maar zien geen andere oplossing. Op die manier krijgen heel wat spullen een tweede leven en komen ze mogelijk bij andere liefhebbers terecht.”

Geïnventariseerd

De familie laat de veiling in handen van BellAuction, dat 127 kavels online heeft geplaatst. Op maandag 4 januari volgt er nog een kijkdag van 12 tot 16 uur in het museum in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 12. “Er zitten prachtige stukken tussen”, vertelt veilingmeester Wim Van Belleghem. “Topstukken uit de collectie zijn de metershoge houten deuren en ramen, echte kunstwerkjes. Ze bestaat verder nog uit allerlei voorwerpen, van bidstoelen, lessenaars en wiegjes tot balustrades, oude zagen, spanvijzen en slijpstenen. Alles is indertijd netjes geïnventariseerd en uitgestald door een door de Vlaamse overheid erkend expertisecentrum rond technische wetenschappen en industrieel erfgoed, maar eigenlijk staat het meeste hier stof te vergaren en dat is zonde. Daarom veilen we nu een deel van de collectie en dat lijkt aan te slaan. Is er veel interesse, dan volgen nog nieuwe veilingen met spullen uit Pierres collectie”, besluit Wim.

De veiling eindigt op 9 januari om 19 uur via https://www.bellauction.be/auctionlot/17338/houten-deur. De afhaaldag vindt plaats op donderdag 16 januari van 14 tot 18 uur.