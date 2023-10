Familie Vannevel uit Roeselare pakt uit met eigen Zuid-Afrikaanse wijn: “Droom van elke oenoloog”

Deze week presenteerde Elvama, toonaangevend importeur van Zuid-Afrikaanse wijnen én Roeselaars bedrijf, twee eigen wijnen. Met Too Much Truth, een Chardonnay en een rode blend, bewijst Seba Vannevel dat wijn maken echt wel zijn ding is.

De familie Vannevel is afkomstig van Passendale maar hun bedrijf Elvama is in Roeselare gevestigd. “En ik ben naar het College in Roeselare naar school geweest en heb zo al heel lang een band met Roeselare”, grapt pa Luc Vannevel (64). “Mijn allereerste bezoek aan Zuid-Afrika dateert van 1982. Ik zat dan nog in de tapijtenbusiness en moest een bedrijf opbouwen in Durban. In 1994 was ik opnieuw in Zuid-Afrika en vanaf 2000 had ik een intens contact met Zuid-Afrikaanse wijnbouwers. In 2010 ben ik samen met mijn zoon Sebastian gestart met Elvama, een firma die niet alleen unieke kwaliteitswijnen uit Zuid-Afrika importeert maar ook Zuid-Afrikaanse producten zoals kruiden en olijfolie. Het zuiden van Afrika is echt wel onder ons vel gekropen. Mijn echtgenote en ik gaan gemiddeld zes keer per jaar naar ginder op safari en vanuit onze interesse voor de prachtige natuur is ook de reisorganisatie Elvama Travel ontstaan. Wij organiseren zowel reizen op maat als groepsreizen naar zuidelijk Afrika. En die liefde voor die regio hebben we doorgegeven aan onze kinderen waardoor Sebastian en Margaux nu ook in de zaak zitten.”

“Nadat ik in België een master Toegepaste Economische Wetenschappen heb gestudeerd, ben ik naar Zuid-Afrika afgereisd om aan de universiteit van Stellenbosch een master agricultural economics te volgen. Inderdaad, het is aan die universiteit dat onze burgemeester Kris Declercq ook heeft gestudeerd. De focus van mijn opleiding lag op wijn. Uiteraard was dat handig voor de familiezaak en het feit dat ik een sommelieropleiding heb genoten, zorgde ervoor dat ik bepaalde zaken nog grondiger kan begrijpen en bepalen. In 2015 ben ik na twee jaar Zuid-Afrika teruggekeerd naar België en ben in de familiezaak gestapt. Dat jaar zijn we trouwens ook gestart met Elvama Travel.”

Lege wijnkelder

“Ik woon bijna de helft van het jaar op het wijndomein in Zuid-Afrika”, pakt zoon Sebastian over. “Nadat we toch al enige bekendheid genieten als importeur van kwalitatief hoogstaande Zuid-Afrikaanse wijnen, pakt Elvama nu uit met twee eigen wijnen, een witte die gemaakt wordt van de chardonnaydruif en een rode blend van Cabernet Sauvignon, Malbec en Sangiovese. Deze twee wijnen zijn tot stand gekomen na een jarenlange vriendschap tussen mezelf en Michael Böll, eigenaar van een kleine boerderij in Stellenbosch. Michael Böll is eigenaar van een ‘smallholding’ van vijf hectare in Stellenbosch die hij aankocht in 2013. Na enkele jaren de druiven van het domein te verkopen, beslist Michael om één hectare Cabernet Sauvignon te rooien en Chardonnay, Malbec en Sangiovese aan te planten. Bij een goed glas wijn besloten Michael en ik om samen de wijnkelder, die leeg stond sinds 2011, nieuw leven in te blazen en zelf wijnen te maken van druiven op het domein.”

“Zelf wijn maken is de droom van iedere oenoloog en ik ben dan ook trots dat Elvama een eigen wijn kan presenteren. Ik ben in 2009 gestart met een werk- en studieopleiding in Michigan (USA) in een wijndomein. Een jaar later ben ik naar Zuid-Afrika vertrokken en zijn mijn pa en ik gestart met de import van Zuid-Afrikaanse wijnen. In 2015 begon ik een Master in Agricultural Science met een focus op oenologie en door mijn goede resultaten word ik gevraagd om te doctoreren. In 2020 behaalde ik dan ook een PhD in Oenologie.”

“In 2017 was er al de lancering van mijn eigen gin geweest. The General’s Gin verwijst naar de Zuid-Afrikaanse generaal Lukin die met zijn regiment aan twee veldslagen heeft deelgenomen in Passendale in WO I.”

“We hebben onze twee eigen wijnen ‘Too Much Truth’ genoemd en met die naam willen we de wijnwereld op een nieuwe manier benaderen. We willen ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van uitzonderlijke wijn zonder in de valkuil van pretentie te vallen. Ik ben een fervente voorstander van het ‘take the bullshit out of wine’-principe, waarbij de complexiteit van wijn begrijpelijk wordt gemaakt en toegankelijk voor iedereen die van een geweldig glas wijn wil genieten, zonder zich geïntimideerd te voelen. Hopelijk ervaart iedereen dat ook zo bij het drinken van onze wijnen.”