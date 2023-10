Familie Vanhauwaert viert feest

Als de familie Vanhauwaert een familiefeest geeft dan is dat een serieuze aangelegenheid. Niet minder dan 110 personen waren present op het feest in De Kindervriend in Rollegem. Allen stammen ze af van Leon Vanhauwaert (1909-2001) en Marguerite Seynhaeve (1910-1985). Leon en Marguerite woonden in de Roterijstraat en hadden twaalf kinderen van wie er nu nog acht in leven zijn. Anna Vanhauwaert (1936) is van hen de oudste. Er zijn 27 kleinkinderen, 57 achterkleinkinderen en 30 achterachterkleinkinderen. De jongste van de familie is Adaline Cottyn, geboren op 27 augustus. Het was elf jaar geleden dat de familie Vanhauwaert nog eens samenkwam, voor de gelegenheid maakte Lieve Mispelaere een stamboom op met de in totaal 207 afstammelingen. (foto SL)