Familie Vandewalle toont unieke oldtimertractoren: “Geïnteresseerden komen van heinde en verre”

Voor wie nog geen plannen heeft op 7 of 8 mei, kunnen we het opendeurweekend van de familie Vandewalle aanraden. Vader Willy (66) en zonen Mario (32) en Marc (43) stellen hun indrukwekkende collectie oldtimertractoren tentoon en dat ten voordele van Make-A-Wish. Na twee succesvolle edities hopen ze opnieuw heel wat liefhebbers warm te maken. “We mikken op zo’n 2.000 bezoekers”, aldus Mario Vandewalle.

Op 7 en 8 mei zullen in de loodsen van de familie Vandewalle zo’n 150 oldtimertractoren, die de drie doorheen de jaren bij elkaar verzamelden, tentoongesteld worden. Alle tractoren zijn van het merk Fendt en zijn gebouwd tussen 1937 en 2010. Enkele externe verzamelaars zullen ook een aantal tractoren van na 2010 tentoonstellen.

Hoe begint dat, zo’n liefde voor oldtimertractoren? “Mijn vader is landbouwer, dus vanuit zijn beroep was hij al vaak bezig met tractoren”, legt zoon Mario Vandewalle uit. “Het verzamelen is echter gestart toen een vertegenwoordiger van Fendt voorstelde om een franchise te starten. Op die manier zijn mijn vader en diens broer tractoren beginnen verkopen. Gaandeweg kochten en herstelden ze ook oude voertuigen. Jaren later is de zaak overgenomen, maar de passie is gebleven. Tot op vandaag doen mijn vader en nu ook mijn broer en ikzelf nog steeds herstellingen van oude tractoren. Niet meer om te verkopen, wel om toe te voegen aan onze eigen oldtimercollectie.”

Make-A-Wish

Die collectie wordt dus op 7 en 8 mei tentoongesteld. De opbrengst van de kaartenverkoop gaat naar Make-A-Wish Vlaanderen, afdeling West-Vlaanderen. “Het is de derde keer dat we deze tentoonstelling organiseren en dat doen we altijd ten voordele van een goed doel”, aldus Mario. “In 2012 was de eerste keer, ten voordele van Kiekafobee. Toen brachten we 800 bezoekers op de been. In 2017 waren dat er al 1.500. Toen ging de opbrengst naar een lokale carnavalsvereniging. We hopen dit jaar 2.000 geïnteresseerden te lokken en daarmee een mooi bedrag op te halen voor Make A Wish, dat de laatste wens van kinderen met een terminale ziekte in vervulling laat gaan.”

Aangezien Mario en co aangesloten zijn bij verschillende verzamelaarsverenigingen, lijkt de kaap van 2.000 bezoekers geen onhaalbare kaart. “Er hebben nu al mensen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Groot-Brittannië hun komst bevestigd. De verzamelaarswereld is dan ook een kleine community. Mensen komen van heinde en verre om de collecties te bezichtigen. Zeker als ze daarmee een goed doel kunnen steunen.”

Randanimatie

Wie helemaal geen kaas gegeten heeft van oldtimertractoren is echter ook welkom. “We voorzien in eetstanden en randanimatie voor de kinderen. Voor elk wat wils dus. Bovendien is de toegang voor kinderen onder de twaalf jaar gratis. Volwassenen betalen 5 euro voor een kaartje. Reserveren is niet nodig”, aldus Mario. (LC)

Dag van de Verzamelaar – op 7 en 8 mei tussen 10 en 18 uur in de Koolskampstraat 84.