Familie Vandecasteele vraagt snel actie om humanitair medewerker vrij te krijgen uit Iraanse cel: “Olivier is geen dossier, hij is onze zoon en broer”

Vandaag vindt in Brussel een vreedzame bijeenkomst plaats die de aandacht vestigt op Olivier Vandecasteele, de humanitaire medewerker die nu al bijna elf maanden gevangen zit in Iran. “De regering mag niet langer wachten om actie te ondernemen”, zegt zijn zus Nathalie. De familie Vandecasteele krijgt veel steun van de vrienden van Olivier. “Hun getuigenissen bevestigen ons beeld van welke mooie mens Olivier is.”

Deze week werd Olivier 42 jaar. Op zijn verjaardag kwamen zijn zussen Nathalie en Virginie samen bij hun ouders Bernard Vandecasteele en Annie Santy. Ze hoopten telefoon te krijgen uit Iran en contact te hebben met Olivier. “De laatste keer dat we hem konden spreken, was met kerst”, vertelt Nathalie. “Sinds Olivier gevangen zit, is dit nog maar enkele keren gebeurd. Meestal krijgt de ambassadeur twee uur vooraf telefoon om dit te melden. Wij komen dan snel met zoveel mogelijk mensen samen om hem moed in te spreken. Dat contact duurt maximaal een kwartier.”

“Wij kunnen vrijuit spreken, maar we voelen wel dat Olivier meer geremd is en niet alles kan zeggen. Soms proberen we ook tussen de lijnen te lezen tijdens zo’n gesprek. Hij is blijkbaar nog niet op de hoogte van zijn veroordeling (na een schijnproces werd Olivier veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen voor vermeende spionage, red.), wat misschien ook beter is voor zijn moraal.”

Hoop

“De Belgische ambassadeur in Iran is op 4 januari voor het laatst bij Olivier geweest. Hij heeft hem toen uitgelegd dat het Grondwettelijk Hof het verdrag voor overbrenging van gevangenen voorlopig geschorst heeft. De aanklagers van de Nationale Raad van het Iraans Verzet vrezen dat de Belgische regering Olivier zou ruilen voor de Iraanse terrorist Assadollah Assadi die in ons land in de gevangenis zit. We begrijpen dat het heel moeilijk is om met Iran te communiceren, maar we kunnen niet blijven wachten.”

“Onze regering mag niet langer aarzelen om actie te ondernemen. Al onze hoop is nu gevestigd op het Grondwettelijk Hof. Op 15 februari volgen de pleidooien, daarna is het nog tot 8 maart wachten op een uitspraak. Dat is nog heel lang. Als we effectief die termijn nog moeten afwachten, moeten we zeker zijn dat de regering volledig klaar is om Olivier zo snel mogelijk terug te halen.”

We willen meer duidelijkheid van Buitenlandse Zaken. Moeten we het nog één, drie of zes maanden volhouden?

Volledige isolatie

Dat Olivier op zijn verjaardag niet bij zijn ouders en zussen is, doet veel pijn. “Wij hadden echt gehoopt om hem voor kerst terug te hebben”, vervolgt Nathalie. “Maar hij is er nog altijd niet. Hij zit nog steeds volledig geïsoleerd in een keldercel van twee bij drie meter. Hij mag één keer per dag een kwartier of een halfuur naar buiten op een kleine plaats, omringd door metershoge betonnen muren. Hij krijgt enkel elementaire voeding en zijn gezondheidsproblemen worden niet verzorgd. Het is daar nu ook heel koud. Omdat hij steeds in T-shirt naar buiten moest, hebben we de ambassadeur gevraagd om een muts en sjaal voor hem te kopen.”

De familie Vandecasteele voelt zich gesterkt door de vele steunbetuigingen die ze ontvangen. “Olivier is iemand die altijd voor de anderen leeft. Hij biedt iedereen altijd een luisterend oor en helpt graag mensen. Hij was nog niet helemaal afgestudeerd toen hij naar Nepal trok. Net voor hij zou terugkeren, was er echter een natuurramp in die regio. Hij belde toen naar huis om te zeggen dat hij nog een maand zou blijven om mee te helpen. Dat is Olivier ten voeten uit. Het voelt warm aan ons hart om te zien hoeveel mensen hem genegen zijn.”

Hoelang nog?

“Olivier is zelf heel bescheiden en zal nooit opscheppen over wat hij doet. Nu we ook zijn vrienden over hem horen spreken, beseffen we des te meer wat voor een mooie mens Olivier is. Zijn vrienden zijn heel belangrijk voor hem. Als je in een land als Iran leeft, is het moeilijk om zelf een familieleven uit te bouwen, maar zijn vrienden zijn ook zijn familie. Boezemvriend Olivier Van Steirtegem is als een broer voor Olivier. Toen we in het begin zijn gevangenschap geheim moesten houden, hebben we het wel moeten vertellen aan zijn beste vrienden. Die kwamen namelijk zelf melden dat ze Olivier al twee weken niet meer gehoord hadden en dat ze ongerust waren.”

Dat Olivier al elf maanden vastzit, weegt zwaar op de familie. “Ik heb vanmorgen nog aan Buitenlandse Zaken gevraagd om meer open kaart met ons te spelen. Moeten we het nog een maand, drie maanden of nog zes maanden volhouden? Hangt alles af van de beslissing van het Grondwettelijk Hof of is er nog een andere mogelijkheid? Olivier is geen dossier, hé, hij is een mens. Onze zoon en broer. Niet veel mensen zouden het zo lang volhouden als ze in de omstandigheden zouden verkeren waarin mijn broer nu zit. We weten al dat hij met grote trauma’s zal terugkomen. Hoe langer hij daar nog zit, hoe moeilijker het wordt en hoe langer het herstel zal duren. De harde omstandigheden waarin Olivier verblijft en de politieke evolutie in Iran bezorgen ons enorm veel stress. Dat begint verschrikkelijk zwaar te wegen op ons moreel”, besluit Nathalie Vandecasteele.

Vreedzame bijeenkomst

Amnesty International en de familie van Olivier nodigen iedereen uit om vandaag naar de vreedzame bijeenkomst te komen in Brussel. Die start om 13.45 uur op het Albertinaplein bij het Centraal Station. Het wordt een apolitieke bijeenkomst in naam van de mensenrechten. Verschillende personen zullen er het woord nemen: verantwoordelijken van Amnesty International, de familie zelf, twee ex-collega’s en enkele dichte vrienden.

Een vriendin van Olivier zingt ook enkele nummers. Aan deze bijeenkomst wordt ook een actie voor het goede doel gekoppeld. De familie roept de deelnemers op om sjaals, mutsen, handschoenen en truien mee te brengen. De ingezamelde kleding zal geschonken worden aan Belrefugees die ze verder zal verdelen in ons land. Rond 15 uur is het einde van de bijeenkomst gepland.

Teken de petitie van Amnesty International die oproept om Olivier onmiddellijk vrij te laten via www.amnesty-international.be/odc

Dit artikel verscheen in De Zondag.