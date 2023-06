Familie Strubbe uit Oudenburg verkoopt al meer dan 20 jaar ijsjes in de Ardennen: “We worden hier op handen gedragen”

Fabian Strubbe, echtgenote Carole Gerber en zoon Sebastiaan uit de Goede Boterstraat in Oudenburg zijn aan hun 21ste seizoen als ijsventers bezig in de streek van Vresse sur Semois, een schilderachtige plek waaraan Fabian als kind zijn hart verloor. Alles begon toen het gezin op een dag zin had in een ijsje in een hoorntje… en dat nergens te vinden was. Zo vond de familie Strubbe daar diep in de Ardennen het gat in de markt.

In 1963 trok Fabian Strubbe voor het eerst met zijn ouders, broer en zus naar het dorpje Membre, nu deelgemeente van Vresse. “Ik was meteen verliefd op deze streek in de Ardennen. We brachten er jaarlijks onze vakantie door op de camping”, vertelt Fabian (49).

“Toen wij in 1993 een koppel werden, nam Fabian me mee naar Membre en verbleven we er in de stacaravan. Later bouwden we er ons eerste vakantiestekje dat we Ten Anker doopten”, voegt Carole Gerber (48) eraan toe. En ook zij werd verliefd op de Ardennen, zodat ze er heel veel vertoefden.

Sebastiaans IJsjes

In 2002 startten Carole en Fabian met een ijskar. Sebastiaans IJsjes was geboren. “Dat we ijscrème gingen maken en verkopen, is in feite bij toeval begonnen. We hadden op een dag goesting in een schepijsje en vonden dat nergens zo te koop. Dat bleek een gat in de markt en we besloten dat gat op te vullen”, lacht het koppel.

“We zijn hier aanvaard als eigen bloed”

“Het was oorspronkelijk bedoeld als bijverdienste tijdens de zomer, want ik werkte toen bij Verhelst in Oudenburg”, gaat Fabian verder. “Het eerste jaar reed ik elk weekend op en af naar Membre en naar Oudenburg. Onze ijskar bleek al vlug een succesverhaal, zodat ik besloot om mijn werk op te zeggen. Ondertussen, een goede 20 jaar later – want we begonnen op 15 maart ons 21ste seizoen, zijn onze ijskarren een vaste waarde in Vresse en Laviot. We hebben er nu twee, zelfs een tijdje drie. Samen met onze zoon Sebastiaan hebben we een beurtrol wie waar rijdt.”

Vier generaties

Sebastiaans IJsjes is destijds in 2002 gestart met de verkoop van vier smaken en intussen bedraagt het assortiment 20 soorten. “We hebben er dagelijks een achttal mee en wisselen af. We bereiden alles zelf en doen alle opkuis. Het zijn in de zomer lange dagen. We zijn dagelijks bezig van 10 uur tot middernacht”, vertelt Carole. “Niet alleen de toeristen op de campings – waar we jaar na jaar veel Oudenburgenaars als klant hebben – komen bij ons een ijsje kopen, maar ook de plaatselijke bevolking. In het begin dachten de mensen hier dat we met groenten of vis leurden toen ze onze toeter hoorden, want een ijskar kenden ze niet. Intussen hebben we al vier generaties klanten.”

Carole, Fabian en Sebastiaan voelen zich helemaal opgenomen in de Ardense familie. © LIN

Na al die jaren worden Carole, Fabian en Sebastiaan op handen gedragen in de Ardennen. “We zijn aanvaard als eigen bloed, hebben hier een sociaal leven opgebouwd en vrienden gemaakt. Ja, ons leven ligt hier en we zijn nu een huis aan het bouwen voor onze oude dag”, lacht Fabian. “Het is inderdaad de bedoeling om hier te blijven wonen.”

Vakantiewoningen

Door de jaren heen hebben Fabian en Carole ook enkele huizen aangekocht in de streek van de Semois, helemaal opgeknapt en ingericht. Die verhuren ze als vakantiehuizen.

“Elk jaar opnieuw zijn we blij om de vele terugkerende gasten te mogen ontvangen. We vinden het contact met onze gasten zeer belangrijk en verwelkomen hen dan ook graag persoonlijk. Het begon allemaal met de verhuur van Titanic, toen kwam Le Ruiseau, Les Fougères, Ten Anker, Vieux Logis, Balcons de la Semois en Cor de Chasse. Sommige huisjes werden verkocht, andere pronken altijd in ons verhuuraanbod. In 2016 konden we een prachtig project realiseren met het oude douanehuis van Bohan op de grens met Frankrijk. Ondertussen zijn Douane France en Douane Belge een groot succes in de verhuur. De meest recente vakantiehuizen zijn Charme du Coeur en Charme du Bois”, vertellen Carole en Fabian. Naast de zomerse activiteit in de Ardennen verkoopt het gezin Strubbe in de eindejaarperiode kerstbomen in hun thuisbasis in de Goede Boterstraat.