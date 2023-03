Familie Roose kleedt vroegere winkel aan met koersherinneringen: “Koers met de borst meegekregen”

Koers, koers, koers en nog eens koers. Zo luidt het ten huize Roose in de Bruggestraat. Terwijl zoon Kurt de wedstrijd vanuit de volgwagen van Soudal-Quickstep zal volgen, kijken vader Erik en moeder Nicole steevast op televisie naar het koersspektakel. Deze week bekleedden ze de vitrine van de voormalige winkel van Nicole alvast met affiches en foto’s uit de koerswereld.

“Uren zou ik kunnen vertellen over alles wat we gezien en meegemaakt hebben”, maakt Erik (79) ons meteen duidelijk. Koers leeft in de familie Roose, zoveel is duidelijk. “Mijn vader heeft gekoerst, zijn vader heeft gekoerst, mijn zoon heeft gekoerst, onze kleinzoon ook en ondertussen werkt zoon Kurt al 25 jaar voor Soudal-Quickstep. Koers is ons met de borst meegegeven”, lacht de vader van het gezin.

Zelf onderhield hij jarenlang godshuizen, al was hij in z’n vrije tijd steevast in zijn atelier te vinden waar hij aan fietsen werkte. “Ik heb daarvoor opleidingen gevolgd, maar ik had thuis al heel erg veel gezien. Ik heb nog gewerkt aan fietsen van Jeroen Blijlevens en Peter Van Petegem toen mijn zoon al voor TVM werkte en ik even meeging om hem te helpen. Tien dagen met de koers naar Italië of gewoon in het atelier, ik heb het allemaal meegemaakt”, vertelt hij gepassioneerd. Zijn atelier staat nog steeds paraat, want hoewel hij de tachtig nadert, tot op de dag van vandaag sleutelt hij nog regelmatig aan fietsen. “Ik woon net naast VBS Ter Bunen. Van zodra er iemand problemen heeft met een fiets, komen ze naar mij. Ik probeer ze altijd te helpen”, gaat Erik verder.

“Van zodra er iemand problemen heeft met een fiets, komen ze naar mij”

Ondertussen is ook zoon Kurt heel bedreven als mechanieker. Hoewel hij aanvankelijk in een houtbedrijf werkte, moest hij net als veel anderen ook een legerdienst afwerken. “Toen hij terugkwam, had zijn baas in tussentijd een andere knecht gevonden. Hij wilde die niet laten gaan en had te weinig werk voor twee knechten. Die man liet Kurt een week op twee werken, waardoor Kurt opeens meer tijd had. Toen Guido Reybrouck bij ons over de vloer kwam met een lading fietsen om in elkaar te steken, heeft Kurt me daarmee geholpen. Na een paar maanden kreeg hij de mogelijkheid om bij Van Eyck in Aalst te starten, een van de grootste fietsenhandelaars van het land. Zo rolde hij in de wielerwereld en niet veel later werkte hij voor het eerst voor wielerploegen. Eerst bij TVM, later bij Domo-Farm Frites en nu al lange tijd voor Quickstep.”

Steengoede renners

Volgens de 79-jarige koersliefhebber zal pech of geluk de koers van aanstaande zondag bepalen. “Een klein detail kan de wedstrijd in een beslissende plooi leggen. Die mannen zijn allemaal steengoed, dus het zal van een beetje pech of geluk afhangen denk ik”, vertelt hij.