Familie organiseert muzikale herdenking voor leerkracht en koorleider: “Alles is gelinkt aan Hans’ leven”

In 2012 overleed Hans Vanhauwaert op 43-jarige leeftijd. Tien jaar later organiseren zijn echtgenote, kinderen, broers en zussen een herdenking. Het wordt geen gewone herdenking, maar een ophalen van herinneringen aan hoe Hans in het leven stond en waar hij allemaal mee bezig was. En dat is veel, vooral met muziek. Er zal op zaterdag 22 oktober dan ook heel wat muziek te horen zijn, maar dat niet alleen.

“We starten de dag met een ‘Walk to remember’”, zegt zijn weduwe Mieke Vanlauwe. “Tussen 16 en 17 uur kan je aan de Kleine Porsies starten voor een herdenkingswandeling van 5 km, een route die ook met de auto gedaan kan worden. Tijdens die wandeling komen we voorbij aan plaatsen die voor Hans wat betekend hebben, zoals de boom die zijn collega’s van SPWE tien jaar geleden voor hem geplant hebben. Onderweg zijn er tal van verrassende ontmoetingen die allen een link hebben met zaken die zich in het leven van Hans afgespeeld hebben. Zo zal er aan het ouderlijke huis een bandje muziek spelen. En er is ook een link met ‘het kikkerfeest’, voor wie zich dat nog herinnert. En er valt nog zoveel meer te beleven dat we graag als verrassing houden voor de wandelaars.”

Nog meer muziek zal er te horen zijn in de Kleine Porsies waar ook de wandeling eindigt. Om 21 uur verzorgt Ortier, het koor waar Hans de dirigent van was, een optreden en tussendoor zullen er ongetwijfeld herinneringen opgehaald worden aan de vele fijne momenten waar Hans op de een of andere wijze toch vaak bij betrokken was. Doorlopend kan je gezelschapsspelen spelen, de favoriete spelletjes van Hans waren Kolonisten van Catan en Risk, en darts. Toen al was het pijltjesspel heel populair bij Hans. Er kan vanzelfsprekend ook een glaasje worden gedronken, Hans interesseerde zich trouwens in de wereld van het bierbrouwen, ook dat zal de nodige aandacht krijgen op de herdenkingsavond in de Kleine Porsies.

Aan het ouderlijke huis zal er een bandje muziek spelen

Babbel

“Ondertussen is het 10 jaar geleden dat we afscheid namen van Hans. Dit willen we niet onopgemerkt voorbijgaan. Op zaterdag 22 oktober maken we tijd voor een babbel, herinneringen te delen en gezellig samen te zijn vanaf 16 uur in de Kleine Porsies, Cultuurpad 3 in Wevelgem. Wie wil kan tussen 16en 17uur starten met de ‘Walk to remember’, een wandeling van ongeveer 5 km in Wevelgem langs locaties die voor Hans een betekenis hadden. Onderweg is plaats voor muziek, verhalen, herinneringen… Deze route kan ook met de auto gedaan worden.”

Tussen 18 en 20.30 uur kan je proeven van een lekkere burger (ook veggie) aan de foodtruck. Om 21 uur zorgt Koor Ortier dan voor het muzikale intermezzo. De gezelschapsspelletjes kan je doorlopend spelen en darts wordt in tornooivorm aangeboden.

Kaarten voor deze avond kosten 5 euro. De toegang is gratis voor wie jonger dan 12 jaar is. De opbrengst van de benefiet gaat naar vzw Saying Goodbye. Wil je er zeker bij zijn? Wacht dan niet te lang om je kaarten te bestellen. Kan je er niet bij zijn, dan is het ook mogelijk een steunkaart aan te kopen via onderstaande link.

Graag vooraf betalen via BE22 9731 7461 1047 op naam van Mieke Vanlauwe met vermelding van de naam op het inschrijvingsformulier. Inschrijven via deze link: https://forms.gle/ywEP4gm5hzVyrWYw6