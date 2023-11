Op zondag 29 oktober kwam de familie Louage samen in feestzaal Cleen Schardauw in Sint-Eloois-Winkel.

Dit was een unieke gebeurtenis want het was de eerste keer dat de familie een reünie hield. Maar liefst 74 Louages en aangespoelden waren present op het feest, met hier in beeld de ‘hoofd’ Louages. (br)