Familie Lavens uit Beveren-Leie organiseert tweede benefietconcert voor goede doelen: “We willen impact teweegbrengen”

Op 10 en 11 december organiseert de familie Lavens uit Beveren-Leie, naar aanleiding van een eerste (succesvolle) editie 4 jaar geleden, opnieuw een benefietconcert voor Bednet vzw en Kinderkankerfonds vzw. Zowel broers, zussen als neven en nichten (in totaal een 40-tal familieleden) werken mee voor of achter de schermen.

Tijdens het concert kan genoten worden van rustige nummers, bekende meezingers, nieuwe ontdekkingen en pophits. De muziek zal aan elkaar gepraat worden door gepaste teksten en poëzie. Net zoals 4 jaar geleden kwam het initiatief om dit benefietconcert te organiseren van Laurens Van Camp (28). Hij is de zoon van Koen en Ann Lavens. “Ik heb op mijn 15de zelf acute myeloïde leukemie gehad. Nadat ik genezen was verklaard, ben ik met mijn broer Matthias muziek beginnen spelen en zingen. We deden dit vroeger wel al thuis, maar na mijn ziekteperiode zijn we dit ook voor publiek beginnen doen. Eerst op school, nadien op recepties en evenementen in Leuven tijdens onze studies, op trouwfeesten van familie en vrienden en op eigen concerten voor het goede doel”, zo begint Laurens zijn verhaal. “Deze acties gingen meestal door in het Antwerpse omdat ik zelf van Duffel ben, maar 4 jaar geleden zijn we voor het eerst verhuisd naar Beveren-Leie. In Beveren wonen immers de meeste van mijn familieleden en die zijn bijna allemaal muzikaal aangelegd. Zo kon het muzikaal gedeelte worden uitgebreid met extra zangstemmen, basgitaar, slagwerk… De eerste editie van ons familieconcert is niet alleen bij onszelf in de smaak gevallen hoewel het voor velen wel hun eerste podiumervaring was maar ook bij het publiek. Vandaar dan ook het initiatief om dit jaar een tweede editie te organiseren, waar we nog meer variatie zullen steken in de bezetting van de nummers. Het doel was om dit al vroeger te organiseren, maar corona stak daar een stokje voor. Ikzelf probeer nog steeds jaarlijks iets te doen voor de goede doelen die me nauw aan het hart liggen, maar de lange opleiding tot kinderarts (en de vervolgopleiding tot kinderkankerarts/pediatrisch oncoloog) maakt de combinatie natuurlijk niet altijd zo vanzelfsprekend.”

Hoe Zal Ik Het Zeggen?

“Vorig jaar had ik de kans om mijn eigen artsen te bedanken via Hoe Zal Ik Het Zeggen? (VTM), waarbij ik dit ook op een muzikale manier mocht doen. Ik was enorm geschrokken van de impact die deze bedanking teweegbracht. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als we met ons familieconcert opnieuw diezelfde impact mogen ervaren”, besluit initiatiefnemer Laurens zijn verhaal. Het benefietconcert gaat door in oc ’t Klokuis, Kerkdreef 23, in Beveren-Leie. Dit op zaterdag 10 december om 20 uur en zondag 11 december om 15 uur. De deuren gaan een halfuur voor aanvang open. Kaarten kosten 12 euro voor volwassenen, 8 euro voor kinderen (-12 jaar); een steunkaart kost 5 euro. Per aankoop van 1 steunkaart maak je kans op een leuke tombolaprijs!

Kaarten zijn te verkrijgen bij familieleden van de familie Lavens of via mail bij Trien De Smet (triendesmet@gmail.com).